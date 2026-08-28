Trump abrió 300 mil toneladas de carne sin arancel y Argentina quedó afuera: Brasil, beneficiado

El alineamiento político tiene límites y Donald Trump acaba de recordárselo a la Argentina con una decisión donde pesan el precio de la hamburguesa estadounidense y la capacidad de abastecimiento que las afinidades ideológicas. La Casa Blanca habilitó el ingreso extraordinario de 300.000 toneladas de carne vacuna magra sin arancel durante 90 días. Argentina quedó afuera del beneficio. Brasil, gobernado por Lula da Silva y lejos del universo político de Trump, aparece entre los grandes ganadores potenciales.

La medida comenzará el 1° de septiembre y habilitará 100.000 toneladas mensuales hasta completar el cupo. Washington busca recortes magros para mezclarlos con carne estadounidense y producir carne molida, un producto central del consumo popular. El objetivo es aumentar la oferta y conseguir que esas importaciones ingresen con precios 25% inferiores a los habituales.

El problema que Trump intenta atacar es doméstico. Estados Unidos tiene el rodeo bovino en niveles históricamente bajos y el Departamento de Agricultura proyecta una caída cercana al 4% en la producción de carne durante 2026 respecto de 2025. A eso se sumaron sequías, incendios y restricciones al ganado mexicano por la alerta sanitaria del gusano barrenador. En el mayor consumidor mundial de carne vacuna por volumen, el faltante termina donde más duele electoralmente: el supermercado.

Primero la hamburguesa, después la ideología

Trump hizo política económica. Si la carne sube demasiado, abre temporalmente la importación, amplía la oferta y busca bajar el precio. Una suerte de "Carne para Todos" con acento estadounidense, bastante menos doctrinaria que la retórica proteccionista de su movimiento.

Y ahí aparece la paradoja argentina. Javier Milei construyó con Trump uno de sus alineamientos internacionales más explícitos. Sin embargo, la Argentina no participa de este cupo extraordinario porque ya dispone de un régimen específico para ingresar carne al mercado estadounidense. El país tenía históricamente una cuota de 20.000 toneladas, ampliada este año a 100.000. La nueva ventana fue diseñada para proveedores que están fuera de esos esquemas.

También quedan excluidos Uruguay, Australia y Nueva Zelanda. No es una sanción contra Buenos Aires. Pero el resultado económico es concreto: aparece un negocio adicional por 300.000 toneladas y la Argentina no está dentro, mientras Brasil obtiene una oportunidad extraordinaria.

La diferencia entre diplomacia y comercio está ahí. Cuando llega el momento de abastecer un mercado, entran en la planilla precio, volumen, logística y capacidad de entrega. Las vacas, por ahora, no votan en la Internacional Liberal.

Brasil tiene escala ganadera y capacidad exportadora. Para Washington hay además una dimensión geopolítica: mejorar canales económicos con Brasilia permite reconstruir vínculos con el principal actor de América del Sur aunque Lula y Trump estén políticamente enfrentados.

Los adversarios también hacen negocios

La operación deja otra enseñanza para la política exterior argentina. Afinidad ideológica y beneficio económico no son sinónimos. Un aliado puede recibir respaldo político y quedar afuera de una oportunidad comercial. Un adversario puede ser atacado desde una tribuna y convertirse al día siguiente en proveedor si ofrece aquello que el mercado necesita.

Trump necesita carne barata y abundante. Su prioridad no es premiar la fidelidad doctrinaria de Milei sino evitar que el precio de un alimento básico siga presionando el bolsillo estadounidense. La administración calcula que el cupo extraordinario agregará alrededor de 10% a la oferta prevista. El proteccionismo encuentra excepciones cuando la inflación llega al plato.

Para la Argentina tampoco corresponde dramatizar un vínculo comercial que conserva una cuota propia ampliada. Pero sí medir el costo de oportunidad. Brasil accede a una ventana adicional de enorme tamaño mientras el productor argentino observa desde un régimen ya asignado. En comercio exterior, quedar afuera de una ampliación significa exactamente eso: otro venderá lo que uno no puede colocar por esa vía.

La decisión relativiza otra idea frecuente en Buenos Aires: una relación privilegiada entre presidentes no necesariamente se transforma en preferencias económicas. Las potencias no administran sus intereses como un club de amigos. Negocian.

Milei puede seguir siendo el aliado ideológico más entusiasta de Trump en la región. Lula puede continuar siendo uno de sus antagonistas. Nada de eso impidió que, cuando Estados Unidos necesitó ampliar rápidamente la oferta de carne, el tablero favoreciera objetivamente a Brasil.

Hay una vieja regla del poder incómoda para los aliados incondicionales: al amigo se lo supone adentro y puede esperar; con el adversario hay que negociar cada movimiento. Esta vez Washington necesitaba carne, Brasil tenía escala y apareció una oportunidad. La Argentina tenía amistad, alineamiento y foto. Pero las 300.000 toneladas tomaron otro camino.