Ya es Ley: la Ruta 76 llevara el Nombre de Ricardo Iorio

Esa ruta atraviesa el sudoeste bonaerense, se extiende a lo largo de 315 km e inspiró una de las canciones más emblemáticas del músico, que murió en 2023.

La iniciativa se apoya en la canción "Ruta 76", del álbum Ultimando (2003). En ese tema, Iorio homenajea a la región y recuerda a los pueblos originarios de Ventana y Cura Malal. Según los fundamentos del proyecto, la canción es "una manifestación de identidad y orgullo nacional" y, al mismo tiempo, “un símbolo de resistencia y memoria histórica”.

"Nuestro objetivo era rendir un homenaje y reconocimiento post mórtem al músico y compositor Ricardo Iorio, por su aporte a la cultura musical argentina", planteó Tignanelli, quien destacó la cercanía del artista con el peronismo y la figura del músico y su obra dentro del rock y el metal argentino.

“Iorio abordó en sus letras temas políticos, sociales y culturales con profundidad y crítica, y por eso muchas de sus canciones se convirtieron en verdaderos himnos populares”, concluyó Tignanelli.