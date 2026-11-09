En una histórica jornada, el Papa León XIV visitó el Cottolengo Don Orione y bendijo al pueblo browniano

Durante su paso por Almirante Brown el Santo Padre recibió todo tipo de muestras de afecto y entusiasmo por parte de la comunidad que salió a las calles a recibirlo, colmando la Ruta 4 y siendo protagonista de la vigilia en la Posta del Encuentro Papal del Parque Don Orione.

El Sumo Pontífice ingresó al predio del Cottolengo a bordo del Papamóvil, desde donde recorrió las instalaciones saludando a quienes se acercaron para vivir de cerca este acontecimiento tan especial.

Luego escuchó el testimonio de Marta y Norma dos residentes de la institución, al tiempo que rezó frente al relicario en el que se encuentra el Corazón del Santo Don Orione.

La visita despertó una enorme convocatoria: una multitud acompañó el recorrido del Papa desde el Parque Don Orione, siguiendo cada momento de una jornada que quedará grabada en la memoria del pueblo browniano, incluyendo la presentación de Abel Pintos.

La presencia del Santo Padre representó un acontecimiento histórico para la comunidad, que vivió con profunda emoción su visita y recibió con alegría su bendición.

Fue Mariano Cascallares quien le dio la bienvenida a papa León XIV, junto al intendente interino browniano, Juan Fabiani. En la oportunidad Cascallares le obsequió Mariano Cascallares un cuadro con una estampilla con el corazón de Don Orione en el 150° aniversario de su natalicio.

Se trata de una estampilla de edición limitada emitida por el Correo Argentino. En el centro del cuadro posee el matasellos (marca de tinta del servicio postal).