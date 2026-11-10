Detuvieron a “Milhouse”, acusado de robar camionetas y exhibirlas en TikTok

Una investigación por robos de camionetas en Bernal terminó con la detención de Ramiro Nicolás Fernández Noce, de 18 años, conocido como “Milhouse”. Los investigadores lo señalan como presunto líder de un grupo que interceptaba a conductores con armas de fuego y luego publicaba imágenes de los vehículos en TikTok.

La causa está a cargo del fiscal Javier Barrera, de la Fiscalía N.º 2 de Quilmes, y comprende al menos dos asaltos cometidos en octubre. Los procedimientos se realizaron en la zona de Avellaneda, hacia donde apuntaron el seguimiento de un teléfono robado y otros elementos reunidos durante la pesquisa.

Dos ataques en cuatro días

El primero de los hechos investigados ocurrió el 16 de octubre, cerca de las 14. Dos hombres que estaban junto a una Toyota Hilux fueron abordados por un grupo armado. Los asaltantes se llevaron la camioneta, un celular y una billetera, y escaparon en dirección a Wilde.

El segundo robo fue el 20 de octubre, en Uriburu y Güemes. Allí, una Ford Ranger se cruzó delante de una Ford Territory negra y obligó a su conductor a detenerse. Según la denuncia, dos atacantes bajaron, rompieron una ventanilla con un arma y le exigieron que entregara el vehículo.

La investigación reconstruyó que la Territory fue llevada hasta Barracas y permaneció estacionada allí. Una cámara de seguridad aportó imágenes de ese tramo del recorrido.

El teléfono y las publicaciones

La ubicación del celular sustraído a la segunda víctima condujo a los investigadores hacia un sector entre Dock Sud y Sarandí. Una comunicación vinculada con la recuperación del aparato aportó además un número telefónico que, mediante una billetera virtual, permitió identificar a un sospechoso.

A esa información se sumó un perfil de TikTok con videos de jóvenes a bordo de camionetas. Una de las grabaciones habría sido realizada dentro de la Territory robada. Los investigadores también encontraron coincidencias entre la ropa utilizada por uno de los asaltantes y las prendas que aparecían en las publicaciones.

Esos elementos fueron incorporados a la causa para fundamentar los pedidos de allanamiento. Su valoración judicial deberá establecer la participación de cada acusado.

Allanamientos y secuestros

El fiscal solicitó tres órdenes de allanamiento. Los operativos estuvieron a cargo de efectivos de la Comisaría Octava de Bernal, con colaboración de la División de Drones del Municipio de Quilmes.

Además de Fernández Noce, fue arrestado un adolescente de 15 años, cuya situación quedó bajo intervención del Fuero Penal Juvenil. Durante los procedimientos se secuestraron un arma de fuego y varias llaves de vehículos.

El detenido de 18 años quedó acusado de robo agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda. La investigación continúa para identificar a otro presunto integrante y determinar el alcance de las maniobras atribuidas al grupo.