Detuvieron a “Pompón”: miembro de banda narco que operaba en Llavallol

La Policía bonaerense detuvo en Máximo Paz, partido de Cañuelas, a Dylan Benjamín Fernández, conocido como “Pompón”, quien era buscado por causas vinculadas con homicidios y comercialización de drogas en el sur del conurbano.

El joven, de 23 años, tenía un pedido de captura nacional e internacional. Los investigadores lo señalan como un presunto ejecutor de la organización atribuida a Kevin Henderson Valderrama Acosta, alias “Peruano Marvin”, que continúa prófugo.

Entre los hechos que le atribuyen figuran el asesinato de Braian Bellido, atacado a tiros en Burzaco, y el de Jonathan Estigarribia Godoy, ocurrido en Canning. También está investigado por la venta de estupefacientes en Llavallol y en Barrio Lindo, en Almirante Brown.

Antes de su captura, el Ministerio de Seguridad bonaerense había ofrecido una recompensa de entre $1,5 millones y $3 millones por información que permitiera localizarlo.

Un celular orientó la búsqueda

La pesquisa avanzó a partir de un teléfono secuestrado durante un allanamiento anterior. El dispositivo contenía fotografías del sospechoso frente a una vivienda, una pista que permitió orientar la búsqueda hacia Máximo Paz.

Con esa información, los efectivos realizaron tareas de vigilancia y luego allanaron el domicilio donde se encontraba Fernández. Según la reconstrucción policial, no opuso resistencia.

En el procedimiento secuestraron una pistola calibre .40 y cuatro teléfonos celulares. Los dispositivos serán peritados para establecer si contienen información relevante para las causas.

Dos sospechosos siguen prófugos

La detención no cerró la investigación. Además de Valderrama Acosta, continúa la búsqueda de Joel David Rodríguez, conocido como “Topo”, señalado como otro de los presuntos autores materiales del homicidio de Bellido.

La pesquisa deberá precisar la intervención de cada sospechoso en los ataques y su relación con la estructura investigada por comercialización de drogas. Fernández y los elementos incautados quedaron a disposición de la fiscalía interviniente.