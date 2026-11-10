EDICIÓN IMPRESA

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Tras los controles de agudeza visual en las escuelas, el Municipio entregó 205 pares en la Primaria N.º 11 y 270 en la Secundaria N.º 16. En lo que va de 2026, el programa EcheVERría lleva entregados 1.972 pares en el distrito.
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MetroGAS registró el primer llamado por la fuga a las 9.44 y ubicó el estallido a las 10.50. Seis personas fueron derivadas en estado grave al Hospital Evita. Según Defensa Civil de Lanús, la fiscalía pidió detener a dos jerárquicos de la distribuidora que estaban en el lugar.
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El Municipio de Almirante Brown llevará adelante el próximo domingo 15 de noviembre una nueva edición de “Sabores de mi Pueblo”, la propuesta cultural, tradicionalista y gastronómica que reúne a vecinos y vecinas para poner en valor la identidad y las tradiciones de la localidad de Ministro Rivadavia.