Intercambiar caricias, disfrutar de buenos momentos, desinhibirse, sentirse cómodo con el otro, hablar de la sexualidad abiertamente, hacer lo que se le ocurra... son muestras de los deseos más comunes que pasan por la mente de las personas a la hora de relacionarse.

Parece mucho pedir, ¿verdad? Pero no lo es. No es el estatus de una relación lo que determina su fiabilidad. No debería importar si se trata de una relación esporádica casual o una relación seria para determinar si es sana o no.

Y es por este y otros muchos tabúes que impregnan la sociedad por lo que quizás, aún hoy, muchas personas siguen sin poder disfrutar libremente de su sexualidad.

En el caso de las mujeres esto se acentúa aún más, ya que debido a una cultura patriarcal jerarquizada, muchas se ven obligadas a reprimir sus deseos y expresiones de sexualidad, entre otros.

¿Por qué algunas personas no se sienten bien teniendo sexo casual?

¿Por qué algunas personas no se sienten bien teniendo sexo casual?

Toda forma de vinculación, especialmente la sexual, es algo extremadamente personal. Cada persona es única y, por tanto, sus deseos y su predisposición a explorar el placer sin garantías pueden variar considerablemente.

Hay personas que disfrutan, practican e incluso se sienten empoderadas por la práctica del sexo casual, mientras que otras sienten la necesidad real de un vínculo afectivo, aunque sea a mayor o menor escala, antes de irse a la cama con alguien.

La verdad es que no hay una respuesta correcta, la clave es conocerse a sí mismo y saber hasta dónde se puede llegar.

Según el momento de la vida, el sexo puede realizarse únicamente con la intención de tener placer. Por otro lado, a veces las personas pueden esperar algo más de un encuentro íntimo, por lo que es importante hacerse algunas preguntas…

Ser honesto con uno mismo

Muchas personas están genuinamente interesadas en tener placer y disfrutar del momento, mientras que otras preferirían tener un mayor vínculo con su pareja sexual y sólo tienen sexo casual para facilitar otros encuentros... Es importante ser honesto al respecto, ya que con el tiempo, puede no ser bueno para la persona.

El sexo casual como moneda de cambio

Te doy momentos de placer en la cama y tú me das atención/cuidado/amor... Desgraciadamente esta es una realidad muy presente hoy en día con las llamadas no-relaciones, ¿y qué sería eso? Básicamente es cuando una de las dos partes implicadas está interesada en estrechar lazos y avanzar en la relación, mientras que la otra ha dejado claro que con pasarlo bien y tener sexo ya es suficiente para ella. En esta situación, muchas mujeres terminan teniendo sexo casual con la esperanza de que esto se convierta en una relación estable, pero casi nunca sucede....

Utilizar el sexo casual como fuente de escape

Muchas personas acaban utilizando el sexo casual como una vía de evasión de sus dolores y procesos personales. Tener sexo casual para superar a un ex, para ocultar una baja autoestima y reafirmarse ante la sociedad y ante uno mismo, o incluso para demostrar a los amigos que se es una persona "guay".

Banderas verdes para el sexo casual

De la misma manera que hay que observar algunos puntos para no hacerlo y arrepentirse, hay muchas razones para si practicar el sexo casual.

Algunas buenas señales para:

-Personas que quieren innovar y relacionarse de una nueva manera sexualmente

-Personas que se sienten lo suficientemente cómodas consigo mismas como para entender que tener sexo casual no determina si son una persona "para el matrimonio" o no.

-Gente que está cansada de preocuparse por los tabúes y prejuicios que la sociedad ha arrastrado durante miles de años...

-Las personas que no tienen miedo a vincularse: sí, puede ocurrir, aunque no sea el objetivo.

-Las personas que en este momento no quieren apegos emocionales y tienen esto claro.

Personas abiertas y con ganas de conocer gente y pasar buenos ratos.

Muchos de los problemas que dificultan a las personas en cuanto a las relaciones sexuales o la forma de relacionarse tienen que ver con las influencias prejuiciosas que la sociedad suele difundir, como que si uno tiene sexo sin compromiso, esa persona no está para una relación, que el sexo no puede hacerse sólo para satisfacer las necesidades primarias de placer, entre muchos otros.

La realidad es que no hay lo correcto o lo incorrecto, el propio individuo a través de cuestiones personales (donde es muy importante ser honesto consigo mismo) debe llegar a una conclusión si el sexo casual es para él o no.

Hay que tener claro si la persona le gusta o no, ser respetuoso y dejar claro lo que se espera del encuentro sexual, sentirse cómodo con ello y, por supuesto, utilizar el preservativo y protegerse siempre.

Fdo.: Luna Díaz