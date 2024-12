Jaime Veas Oyarzo: Un Faro de Instrucción y Cultura en Almirante Brown

Por Agustín Ochoa Ortega.

El pasado reciente se iluminó con una distinción que resuena en el corazón de nuestra comunidad: el Honorable Concejo Deliberante de Almirante Brown otorgó el título de "Personalidad Destacada de la Cultura y Educación" al renombrado docente Jaime Veas Oyarzo. Este honor no solo es un reconocimiento a su trayectoria profesional, sino también una celebración del impacto positivo que ha tenido en la vida de innumerables estudiantes y en el tejido cultural de nuestra localidad.

Al recibir la distinción, Oyarzo expresó: “Me llega en un momento muy especial, en el cual me estoy volviendo a reencontrarme con aquel niño curioso, inquieto y persistente que fui; interesado en el amplio y maravilloso mundo del conocimiento que siempre lo amé, pero por circunstancias de la vida lo dejé relegado durante mucho tiempo”. Estas palabras resaltan su conexión personal con la enseñanza y su deseo de redescubrir su propia pasión por el conocimiento mientras comparte esa llama con los demás.

Este reconocimiento no solo valida su arduo trabajo a lo largo de los años, sino que también sirve como un faro de esperanza e inspiración para todos los educadores de nuestra comunidad. La dedicación de Oyarzo a sus alumnos y su compromiso con la cultura local son ejemplos palpables de cómo la educación puede transformar vidas y comunidades.

Su sueño de ser docente: La inspiradora trayectoria de Jaime Veas Oyarzo

Desde la década de los años '80, Jaime Veas Oyarzo ha estado en la primera línea de la enseñanza, impartiendo educación con pasión y dedicación en el emblemático Colegio Nacional Almirante Guillermo Brown de Adrogué. Lo que distingue a Jaime no es simplemente su vasta experiencia, sino su enfoque humanista y su compromiso inquebrantable por el bienestar de sus alumnos. A lo largo de los años, ha dejado una huella imborrable en la vida de jóvenes, inspirándose a ser críticos, curiosos y activos en su entorno.

En una reciente entrevista con el Diario La Tercera, Jaime reflexionó sobre su labor como educador. "Siempre estuve y estoy donde hace falta, sin importarme quién, si la labor era pequeña o no", afirmó. Estas palabras destacan su vocación desinteresada y su perspectiva de que la educación debe ser un recurso que se comparte y se socializa. Su objetivo siempre ha sido enriquecer a los demás, recordando que el conocimiento no es un bien exclusivo, sino un patrimonio colectivo que se debe cultivar y expandir.

La elección de ser docente no fue una decisión tomada a la ligera. Desde su infancia, Jaime manifestaba una inclinación natural hacia la enseñanza. Recordó momentos en los que improvisaba clases utilizando muñecos y un pizarrón hecho en casa. "Se ve que mi vocación ya estaba un poco predestinada a eso. Estimo que los que más aprendieron fueron los muñecos, no tanto yo", comentó con una sonrisa. Esta anécdota habla de la autenticidad de su llamado, que lo llevó a tomar una decisión crucial tras finalizar la escuela secundaria.

Entre las opciones de seguir un doctorado o un profesorado, Jaime no dudó en optar por la docencia. "Tomé la decisión con mucha alegría y emoción. Ahí donde me reencontré con lo que yo quería. Lo que me llevó a tomar esa decisión fue la de querer inspirar vidas, encender las llamas de la curiosidad en los chicos y jóvenes", expresó. Su compromiso por contagiar esa pasión por el aprendizaje ha tenido un impacto duradero en sus estudiantes. Con el tiempo, ha reencontrado a algunos de ellos, quienes le han confesado que su entusiasmo y las recomendaciones de libros que les brindó realmente les sirvieron en su camino educativo.

Anécdotas significativas

Jaime Veas Oyarzo también ha sido el motor de múltiples iniciativas y proyectos que han enriquecido la experiencia educativa de sus alumnos. Una de las anécdotas más memorables de su carrera fue cuando él y un grupo de exalumnos crearon una revista escolar. Esta publicación tuvo un impacto significativo en la comunidad educativa, al punto de que los estudiantes dieron un conversatorio ante más de trescientos docentes en el Teatro San Martín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Nos realizaron una entrevista de una prestigiosa revista de educación en Capital. Esa charla en el Teatro San Martín nació a partir de una invitación. Aún recuerdo la gran alegría que tenían en ese momento los chicos al relatar cómo crearon una revista que tuvo una gran circulación y duró cinco años”, evocó el docente con entusiasmo.

Sin embargo, su camino no ha estado exento de desafíos. Jaime recordó con tristeza un episodio en el que fue separado de su cargo en una universidad. "Lo hicieron bajo el pretexto de que no había que ayudar a los chicos a resolver algunas cuestiones, como por ejemplo, lo solía hacer para algunos determinados temas era armar algunas propuestas pedagógicas para que aquellos temas complejos sean más accesibles. Así que el titular de la cátedra me dijo: - 'acá él que no entendió algo y tiene una duda, no se le despeja ninguna'. A mí me pareció una decisión tremenda", recordó con un tono reflexivo.

Esta experiencia refleja la tensión que a menudo existe entre las metodologías tradicionales y la educación centrada en el estudiante, una lucha que Jaime ha desafiado con su enfoque accesible y humano.

Su contribución a la literatura

Veas Oyarzo ha contribuido con obras que son esenciales para comprender la historia y la identidad de nuestra comunidad, tales como “Breve historia del Colegio Nacional Almirante Guillermo Brown”, un testimonio invaluable sobre la trayectoria de una institución emblemática. Además, su libro “El Cristiano y el orden político”y “50 poetas argentinos esenciales” evidencia su pasión por la literatura y su deseo de difundir la obra de autores que han dejado huella en la cultura nacional.

Además de su destacado trabajo como autor, Veas Oyarzo ha tenido un impacto significativo como editor, logrando vender más de cien mil libros. Este éxito no es solo un reflejo de su habilidad para seleccionar obras de calidad, sino también de su compromiso con la difusión del conocimiento. Muchos de sus libros están reseñados en universidades nacionales e internacionales, incluidas instituciones reconocidas como la Universidad de Estados Unidos y la Universidad de El Cairo en Egipto.

Es especialmente revelador que las notas periodísticas y biografías de próceres publicadas por Oyarzo en nuestro medio hayan sido seleccionadas como material de estudio en la Universidad de El Cairo. Estas obras no solo sirven como una herramienta didáctica para cursos de Gramática y Fonética en inglés, sino que también actúan como un puente cultural que une la historia argentina con la egipcia. Después de ser traducidas al inglés y posteriormente al árabe, estos textos biográficos se convierten en nexos que enriquecen la comprensión de personalidades relevantes en ambas culturas.

La labor de Veas Oyarzo trasciende las fronteras de la literatura y la historia. Su obra es un testimonio claro de cómo la cultura puede ser un vehículo para el entendimiento y la cooperación internacional. A través de su escritura y edición, Oyarzo ha permitido que la identidad de nuestra comunidad resuene en contextos globales, consolidando su relevancia y su lugar en la narrativa cultural contemporánea. Sin duda, su legado perdurará, no solo en los libros que ha publicado, sino en las mentes y corazones de aquellos que se sumerjan en sus obras.

Así que, el reconocimiento otorgado a Oyarzo no es solo un homenaje a su trabajo, sino un faro de esperanza e inspiración para todos en el ámbito educativo. Su compromiso con la formación integral de sus estudiantes y su dedicación al fortalecimiento de la cultura local son ejemplos elocuentes de cómo la educación puede transformar vidas y comunidades. ¡Felicidades, Jaime Veas Oyarzo, por ser un verdadero mentor y una inspiración para futuras generaciones!