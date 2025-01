Por Agustín Ochoa Ortega.

Recientemente, una reconocida empresa de colectivos que opera en la región, puso nuevamente en funcionamiento el servicio de transporte del ramal "Estación Burzaco - Monte Grande" de la Línea 164. Esta reactivación fue recibida con gran entusiasmo por los vecinos de Almirante Brown y Esteban Echeverría, quienes dependen de este recorrido para llevar a cabo sus actividades diarias y laborales. Sin duda, este servicio es considerado esencial para facilitar sus desplazamientos.

El restablecimiento de este servicio se dio en respuesta a las constantes solicitudes de los usuarios, quienes han manifestado en reiteradas oportunidades la necesidad de una conexión más eficiente entre estas dos localidades clave. Previo a la reactivación del ramal, muchos pasajeros se veían en la obligación de utilizar el Tren Roca o combinar múltiples líneas de colectivos para llegar a tiempo a sus destinos en Monte Grande y sus alrededores. Esto no solo generaba inconvenientes en los tiempos de viaje, sino que también afectaba la puntualidad y comodidad en sus desplazamientos diarios.

Este servicio de transporte no solo es crucial para mejorar la conectividad entre Almirante Brown y Monte Grande, sino que también juega un papel fundamental en el desarrollo económico y social de ambas regiones. Al facilitar el acceso a lugares de trabajo, instituciones educativas y servicios de salud, el ramal en cuestión contribuye directamente a mejorar la calidad de vida de sus usuarios.

La empresa informó que la duración del viaje será de aproximadamente 40 minutos, con una frecuencia que oscila entre 35 y 40 minutos. La primera salida desde Burzaco está programada para las 5:36 de la mañana, mientras que el regreso desde Monte Grande se iniciará a las 6:25, asegurando así una adecuada cobertura en los horarios pico. Además, los viajeros pueden contar con un servicio que se mantiene operativo hasta las 20:40 partiendo desde Burzaco, con el último viaje desde Monte Grande programado para las 20:37.

Opiniones de los Pasajeros

La noticia del regreso de este ramal fue recibida con entusiasmo por los usuarios. En una conversación reciente con el GRUPO DE MEDIOS MEDIATRES, Juan, encargado de una zapatería en Malvinas Argentinas, compartió su experiencia. "Vivo en Canning y antes de la reposición de este ramal me solía tomar un 306 o 51 hasta la Rotonda de Firestone, luego tomaba otro colectivo hasta Seguí y desde ahí caminaba hasta mi laburo. Pero con la existencia de este ramal ya no es necesario realizar tantos transbordos. Ahora, solo tomo un 51 o 306 hasta Monte Grande y de ahí el 164 que me deja en la puerta de mi laburo. Espero que no lo saquen y quede fijo".

Julia, otra usuaria frecuente del servicio, subrayó no solo la conveniencia del nuevo colectivo, sino también los ahorros económicos que representa. "Para viajar hasta Monte Grande, solía gastar aproximadamente 1000 pesos en otros medios. Con el boleto del colectivo a 445 pesos, la diferencia es notable", destacó. Para ella, la reactivación del ramal es no solo una mejora en su calidad de vida, sino también una solución práctica para cuidar su presupuesto.

En síntesis, el regreso del ramal "Estación Burzaco - Monte Grande" no solo promueve la conectividad entre dos importantes municipios, sino que también se proyecta como un motor de desarrollo económico y social en la región. Esta nueva opción de transporte permite a los ciudadanos disfrutar de más tiempo en sus actividades cotidianas y menos en los trayectos, contribuyendo a una movilidad más eficiente y satisfactoria. Con esperanzas de que este servicio se mantenga y continúe evolucionando, tanto los usuarios como las autoridades locales celebran un avance significativo hacia una mejor conectividad regional.

Trayecto del Ramal “Estación Burzaco- Monte Grande” de la Línea 164

Recorrido de ida: Estación de Burzaco- Quintana- Moreno- Eugenio de Burzaco- Ituzaingó- Juan XXIII- Pueyrredón-Santo Domingo-Juan Carlos Castagnino- Juan Manuel Prieto-Santiago Bradley-uan Manuel Prieto- Pedro Echagüe, Enrique Policastro-Buenos Aires-Enrique Policastro-Guatambú-Wilde-Mercedes- Bahía Blanca- Magallanes- Rotonda de Firestone- Avenida Boulevard Buenos Aires- Além- Estación Monte Grande.

Recorrido de vuelta: Estación Monte Grande- Vicente López-Avenida Boulevard Buenos Aires, Rotonda de Firestone- Bahía Blanca- Mercedes- Wilde- Guatambú- Serrano- Pedro Echagüe- Juan Manuel Prieto- Santiago Derqui- Asamblea- Juan Manuel Prieto- Castagnino- Santo Domingo- Pueyrredón- Eva Duarte de Perón- Ituzaingó- Eugenio de Burzaco- Amenedo- Alsina- Roca- Estación Burzaco.