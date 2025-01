Por Jaime Veas Oyarzo

El mayor imperio que el mundo haya conocido.

La joya de Persia. Persépolis - ciudad persa, para los griegos - fue una de las cuatro capitales del extenso dominio persa (Susa, Babilonia y Ecbatana), fundada por el rey Dario I, hacia el año 518 a.C., simbolizó la unificación del imperio, situada en una planicie que se levanta a 1700 m de altitud, en terrazas, mitad artificial, se yergue majestuosa a los pies de la montaña Mitra, como fiel testigo de lo que fue esta gran potencia del Antiguo Oriente Próximo, hoy esta maravilla del Mundo Antiguo es Patrimonio de la Humanidad.

El imperio Aqueménida que se extendía en un vasto territorio, llegó a gobernar a casi la mitad de la población mundial, abarcaba : Asia, Africa y Europa, comprendía los países actuales de: Irán, Irak, Turkmenistán, Afganistán, Uzbekistán, Turquía, Unión Soviética, Chipre, Siria, Líbano, Israel, Palestina, Grecia y Egipto.

Dario I, para mantener la cohesión social interna y evitar conflictos o rebeliones que podrían conducirlo a la desintegración, prometió respetar las tradiciones, costumbres y religiones de las naciones que integraban el reino, esto permitió el florecimiento de la cultura más importante e influyente de la Antigüedad.

con un aumento potencial de sus dominios y poder.

Entre sus numerosos edificios monumentales - que aún conservan los rasgos del esplendor pasado - se contaba con palacios reales, sala de Audiencias, sala del Tesoro, puertas y escaleras magníficas y fortificaciones.

Alejandro Magno, el Macedonio, en su campaña al este, conquista el imperio persa y en el año 330 a,C, ordenó la destrucción de Persépolis, cuna del "estilo real", metrópolis construida por artistas y artesanos provenientes de todas las latitudes, los persas asimilaban e incorporaban elementos de otras culturas en forma abierta, por eso, en las construcciones, frontispicios, murallas y ornamentación combinaron el arte babilónico, egipcio y jónico...una muestra del urbanismo de la Antigüedad.

Luego de largo tiempo después de su destrucción, y antes que este sitio pasara al olvido... los futuros gobernantes y futuros reyes peregrinaron hasta sus ruinas y dejaron inscripciones en sus muros, pero no volvieron a habitarla, ni a construir en ese lugar, que fue tomado como una espacio para valorar y reverenciar

como uno de los tesoros más sobresalientes de la cultura persa.

En una de sus inscripciones, entre sus ruinas se podía percibir un texto, para la posteridad:



NUNCA DIGAS....



Nunca digas todo lo que sabes,

Nunca hagas todo lo que puedes,

Nunca creas todo lo que oyes,

Nunca gastes todo lo que tienes,

Nunca juzgues todo lo que ves...



porque quien dice todo lo que sabe,

hace todo lo que puede,

cree todo lo que oye,

gasta todo lo que tiene,

y juzga todo lo que ve ...



un día dirá lo que no conviene,

hará lo que no debe,

creerá lo que no es,

gastará lo que no puede,

y juzgará lo que no es.