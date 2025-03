Lobo vestido de oveja en la Justicia Penal de la Ciudad de Buenos Aires

La denunciante Karina Gabriela Paredes formalizo denuncia contra el juez de cámara ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 53 del Ministerio Publico Fiscal de la Nación. (Caso 71010) al que ha tenido acceso este medio.

En ella relata episodios de violencia doméstica, de violencia de género y abuso sexual agravado donde entre consideraciones sostuvo: “… me forzó a tener relaciones…No me forzó, me violó analmente..”.

En su extensa denuncia relaciona juego, alcohol y sustancias dentro de las acciones del magistrado.

Curiosamente fue denunciado también por supuesto enriquecimiento ilícito y como su investigación fue realizada en la Ciudad Autónoma donde ejerce el magistrado si bien tramito el Juzgado 20 como casusa 69500 la investigación no prospero por falta de pruebas.

Este magistrado se formó con la Ley Micaela, aplica diariamente la Convención de Belem Do Para, pero parece que los parámetros que indica para otros no los hace propios en sus actos privados.

También es curioso que el Consejo de la Magistratura no haya tomada ninguna medida preventiva en este caso sobre todo cuando la denunciante también es empleada del Poder Judicial configurándose así una total asimetría de poder en las partes.