Por Agustín Ochoa Ortega.

En un contexto político nacional marcado por la polarización y la reconfiguración de fuerzas, la situación interna del Partido Justicialista (PJ) se encuentra en el centro del debate. Recientemente, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, alzó su voz para expresar su profunda preocupación por la falta de claridad y la restricción a la participación que observa en la conformación de las listas electorales a nivel nacional.

En una conferencia de prensa, Gray fue enfático en la necesidad de revitalizar los mecanismos democráticos dentro del partido, insistiendo en la realización de internas partidarias como la vía idónea para garantizar la inclusión y la representatividad de los diversos sectores que conforman el peronismo. "Los partidos tienen que tener una interna, por eso le pedí una al PJ, si hacen interna participaremos", declaró el jefe comunal, subrayando la importancia de este proceso fundamental para la salud democrática interna del partido.

La insistencia de Gray en la realización de internas radica en su convicción de que la apertura y la competencia interna son esenciales para fortalecer el PJ y permitir que surjan liderazgos genuinos y representativos de la pluralidad de voces que lo integran. La ausencia de este proceso, a su juicio, conduce a la exclusión y al debilitamiento del partido, erosionando su capacidad de conectar con las demandas y expectativas de la sociedad.

Ante la falta de respuesta a su solicitud de convocar a internas, Gray ha advertido sobre su libertad de acción y la posibilidad de explorar otras alternativas políticas. En este sentido, ha conformado un grupo de trabajo junto a figuras destacadas del ámbito político bonaerense, incluyendo al intendente de Tigre, Julio Zamora; al intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos; al ex intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, y otros dirigentes relevantes de la provincia. Este grupo, según Gray, se reunirá para analizar y evaluar las posibles estrategias a seguir ante la actual coyuntura política, abriendo la puerta a un posible realineamiento de fuerzas en el escenario político bonaerense.

De cara a las próximas elecciones legislativas del 7 de septiembre, Gray hizo mención sobre la posibilidad de construir una tercera opción política que se posicione como una alternativa tanto al gobierno libertario como al peronismo actual. "Es un país de extremos, está el gobierno nacional en un extremo que no comparto por las formas, las medidas, la deuda. En el otro extremo está el peronismo tomado por La Cámpora y sus amigos. En el medio hay mucha gente, partidos, sectores, bonaerenses que no queremos vivir de sobresaltos, ni en un extremo ni en el otro”, enfatizó.

En esta línea, Gray reveló que mantiene conversaciones con intendentes de otros partidos, incluyendo representantes del radicalismo. “Podemos tener diferencias, pero a mi me llaman muchos intendentes radicales, hablamos, es gente capaz, por algo ganan en sus municipios. Los procesos de cambios tienen sus tiempos y eso lo determina la sociedad”, manifestó,

“Hay que ver cómo le va al gobierno, cuanto la gente aguanta el ajuste. Hay sectores de mi partido que creen que si a este gobierno le va mal los van a ir a buscar a ellos, yo creo que no, la gente no va a ir a pedirles que vengan a salvar a la patria”, añadió, abriendo interrogantes sobre el futuro del peronismo y la posible reconfiguración del mapa político en la provincia de Buenos Aires.

La postura de Fernando Gray refleja una creciente inquietud dentro de ciertos sectores del peronismo, que ven con preocupación la falta de apertura y la centralización de decisiones en manos de un grupo reducido. Su llamado a internas y su exploración de alternativas políticas podrían marcar un punto de inflexión en el devenir del PJ y en la configuración del panorama político argentino en los próximos años.

Críticas del Intendente Gray a la Política de Seguridad Provincial: Un Llamado a la Reflexión

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, manifestó su postura crítica frente a la política de seguridad implementada en la provincia de Buenos Aires, bajo la gestión del Gobernador Axel Kicillof. Sus declaraciones, vertidas en recientes apariciones públicas, ponen de relieve una creciente inquietud respecto a la efectividad de las estrategias actuales para abordar la problemática de la inseguridad ciudadana.

Gray cuestionó la orientación del sistema judicial en relación con los delitos graves, argumentando la necesidad de un sistema penal más severo. "Acá tenés que estar calculando cuánto le va a tocar a alguien que comete un delito grave... Pero acá le damos mucha vuelta y tenemos problemas con la reincidencia", señaló, reflejando una postura favorable a la aplicación de penas más contundentes, particularmente en casos de delitos violentos.

El Intendente también enfatizó la necesidad de abordar la inseguridad como un problema estructural, expresando su preocupación como ciudadano y padre. Su llamado a "ordenar" la provincia resuena con la inquietud compartida por muchos bonaerenses.

Además, Gray apuntó directamente al desempeño de los agentes policiales, relatando una situación observada en la vía pública donde varios policías se encontraban utilizando sus teléfonos celulares en horario de servicio. En este sentido, Gray subrayó la importancia de la capacitación continua y adecuada para las fuerzas de seguridad, argumentando que la falta de atención a sus funciones compromete la capacidad de prevención del delito. “Si estás mirando el celular flaco no estás cumpliendo con tu función... ¿Cómo vas a prevenir si estás con el celular mirando qué es ello qué estás haciendo?”.

En línea con la necesidad de modernización y adaptación a las realidades actuales, Fernando Gray reabrió el debate sobre la división de municipios y la necesidad de que cada uno cuente con su propia carta orgánica. Recordó el caso de la división de Esteban Echeverría y Ezeiza en 1995, resaltando los beneficios que trajo consigo para ambas comunidades.

En esa misma línea, el alcalde echeverriano planteó la imposibilidad de gobernar eficazmente municipios con poblaciones excesivamente grandes, como La Matanza, instando a priorizar el bienestar de los ciudadanos por encima de consideraciones políticas. "Políticamente quién se va a oponer al que tiene 2 millones de habitantes, nadie, pero la política castiga a la gente, y acá hay que pensar en la gente”, afirmó.

“Esteban Echeverría tiene 150 escuelas, vivo recorriendo escuelas, fíjense en las redes mías, paso recorriendo escuelas, me lleva más de 2 años recorriendo las escuelas, si vos tenés 2 millones de habitantes, ¿sabés qué significa? Que hay escuelas que no fuiste nunca, y no me lo digan a mí, porque yo soy intendente, no fueron nunca, ni van a ir nunca tampoco, porque no te dan los tiempos para recorrer las que vas a recorrer”, dijo Gray.

Las críticas de Fernando Gray representan un llamado a la reflexión sobre la necesidad de revisar y actualizar las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Sus comentarios invitan a un debate profundo sobre la efectividad del sistema judicial, el rol de las fuerzas de seguridad y la organización territorial de los municipios, con el objetivo último de garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos.