Balladares en la UCA: "Es necesario sostener la defensa de las ideas"

Por Vanina Sosa

El Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Lanús y Vicepresidente del PJ del distrito, Agustín Balladares fue uno de los oradores en este prestigioso encuentro de reconocimiento mundial en el cual compartió estrado con Maia Daer, legisladora porteña peronista y el senador provincial del radicalismo Ariel Bordalisco. Su ponencia se refirió al “Rol de la Comunicación Legislativa Parlamentaria”.

Además, realizó un fuerte repudio contra las expresiones del diputado libertario José Luis Espert. Balladares manifestó que “estos tiempos donde la comunicación pareciera que se erige por dinámicas efímeras, es necesario que con tranquilidad y con firmeza, sostener la defensa de las ideas”, aseguró y agregó: “la palabra parece que en vez de construir en política en una narrativa de violencia que está empujando todo el sistema a actos de violencia extremos, para buscar más likes y reproducciones en redes sociales”.

Balladares cargó las tintas contra José Luis Espert, que participó en el Congreso expresando violentas ideas que tuvieron el repudio de diferentes espacios e incluso de la misma Universidad. “Esto es llenarnos de violencias, de metodologías que buscan quebrar a nuestra Democracia, que es la única herramienta que tenemos para construir, para nuestro lugar, mejores condiciones de vida de nuestra Patria, lamentablemente no somos muchos los que creemos que la política debe tener menos violencia, más respeto y mesura”, sentenció.

La intervención de Balladares puso palabras a lo que buena parte del auditorio pensaba y no se animaba a decir en voz alta. Porque mientras algunos disfrazan de “provocación” lo que en realidad es simple violencia con micrófono, Balladares fue claro: el límite es la democracia y la convivencia. No se puede hacer política como quien hace stand up misógino buscando aplausos en redes.

En contraste, José Luis Espert volvió a su habitual libreto de machirulismo explícito: recordó su agresión verbal contra Florencia Kirchner —a quien había llamado “hija de una gran puta”— como si fuera una anécdota que mereciera reedición. Pero esta vez no tuvo el coro de trolls aplaudiendo. Desde el auditorio lo silbaron, lo abuchearon, y le exigieron que se retire.

Incluso la propia Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), sede del Congreso, tuvo que salir a despegarse institucionalmente del exabrupto. En un comunicado aclararon que no son organizadores del evento y repudiaron las expresiones de Espert. Además, citaron al arzobispo García Cuerva en su homilía del 25 de mayo: “Se está muriendo la fraternidad, se está muriendo la tolerancia, se está muriendo el respeto... y si se mueren esos valores, se muere un poco el futuro”.

El Congreso, que reúne a figuras clave de la comunicación política de Iberoamérica, funcionó también como radiografía de lo que se discute en el país: ¿vamos a seguir tolerando la agresión como norma o vamos a recuperar el respeto como principio democrático? Balladares no sólo dejó clara su postura, sino que —como pocos— la sostuvo con coherencia, sin levantar la voz, pero con toda la potencia política que da el coraje de decir lo que muchos callan.