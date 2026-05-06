Milei endurece la pelea con la UBA y no cede ante la marcha universitaria

En Casa Rosada hablan de “politización” y apuntan contra la conducción de la UBA en medio de una escalada que ya impacta en hospitales, salarios y funcionamiento académico.

El conflicto entre el Gobierno y las universidades nacionales vuelve a escalar y ya anticipa una nueva marcha masiva encabezada por la UBA. Mientras docentes, no docentes y autoridades reclaman actualización salarial y mayor presupuesto para sostener hospitales y carreras, la Casa Rosada endurece su postura y descarta ceder ante las protestas. En Balcarce 50 hablan de “politización” y apuntan directamente contra sectores sindicales y dirigentes universitarios, en medio de una pelea que expone el choque entre el ajuste libertario y el sistema público de educación superior más importante del país.

Ante la convocatoria de las autoridades universitarias a una nueva movilización, que tendrá lugar el jueves 12 de mayo, en reclamo a la actualización de los salarios docentes y no docentes y mayor presupuesto, el Gobierno nacional cuestiona “la politización” del reclamo y se muestra firme en la determinación de no ceder ante los pedidos.

“Va a ser otra marcha opositora, destituyente, con sindicalistas y kirchneristas. No preocupa en absoluto”, sostuvo un funcionario ante la Agencia Noticias Argentinas.

Otro importante funcionario planteó que el Presupuesto 2026 fue votado y que las altas casas de estudio deben “aprender a administrarse”. “Se gastan la plata en otra cosa y nos culpan por los sueldos”, cuestionaron.

En la administración libertaria aseguran que el conflicto se destrabará cuando el Congreso Nacional trate la nueva Ley de Financiamiento Universitario enviada por el Poder Ejecutivo y sostienen que, en el mientras tanto, se encargarán de “explicar la verdad de las cosas”.

“Piden cosas imposibles. Necesitamos sacar la ley correctiva. Además, aumentamos los gastos de funcionamiento, en particular para salud, y también incrementamos las becas, pero los sindicalistas lo rechazan porque defienden sus intereses", arremetieron desde el corazón de la gestión.

Directores médicos de hospitales de la UBA advierten que sin fondos no podrán garantizar la continuidad de la atención

En Balcarce 50 cuestionan con dureza al vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, quien intensificó el reclamo por mayor presupuesto para las altas casas de estudio, en particular al giro de fondos para los hospitales universitarios. “Yacobitti paga las campañas políticas con plata de la universidad”, le facturan.

Desde el Gobierno aseguran haber hecho las transferencias correspondientes para la función salud y responsabilizan a las universidades de ejecutar un “mal manejo de fondos”.

“Estamos perfectamente al día, pero los médicos mencionan una partida correspondiente a hospitales universitarios que está en el Presupuesto. Esos 80 mil millones son para todos los hospitales universitarios, somos un país federal, no es solo para la UBA como pretenden”, se jactó el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez, en declaraciones radiales.

La UBA le respondió al Gobierno y ratificó que la partida para los hospitales sigue sin ser transferida

Por su parte, en Balcarce 50 admiten que trabaja en la idea de reformar la Ley de Educación Superior (LES), sancionada en 1995 y modificada en 2015, con intención de "modernizarla# y optimizar la asignación de fondos para que se utilicen con “mayor eficiencia”.

Al respecto, una importante fuente anticipó que buscarán aplicar cambios en la autarquía económica - financiera que rige bajo el régimen de la de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional, contemplada en la Ley 24.156. “La idea es ordenar la forma en la que se administra y que la asignación de presupuesto sea en base a parámetros objetivos”, justificaron.

Con la protesta prevista para los próximos días en ascenso, en el oficialismo garantizan contar con el apoyo del estudiantado y critican las medidas que implica la paralización de las jornadas estudiantiles. “Vamos a intentar evitar la protesta, pero somos los racionales. Tenemos un fuerte apoyo de los alumnos”, garantizan.