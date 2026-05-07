Noche de plomo en Varela: un policía enfrentó a ladrones frente a su nieta

Las noches del conurbano tienen una textura particular. El ruido lejano de una moto, perros que ladran detrás de las rejas y autos que desaceleran demasiado frente a una casa pueden alterar todo en segundos.

En Florencio Varela, el domingo terminó con esa sensación amarga que mezcla miedo, reflejo y supervivencia. Un policía de civil llegó a buscar a su nieta y terminó tirado sobre el asfalto, encañonado por dos delincuentes que quisieron robarle el auto.

La escena ocurrió cerca de las 22.30 sobre la calle El Aljibe. El oficial estaba al volante de su Peugeot 208 blanco cuando dos hombres aparecieron desde la oscuridad. Uno llevaba un arma. El otro se movía rápido, como quien ya hizo eso muchas veces. No hubo tiempo para pensar. Apenas amenazas secas, violentas, dichas a centímetros de distancia. El mensaje era simple: entregar el vehículo o morir ahí mismo.

En el video de las cámaras de seguridad se percibe algo más fuerte que los disparos posteriores: la naturalidad del horror. El ladrón obliga al hombre a bajar del coche y sentarse en la calle mientras toma el control del vehículo. Todo ocurre en pocos segundos y en medio de una cuadra residencial donde todavía había luces encendidas y vecinos despiertos.

En simultáneo, una nena sale de la casa sin entender qué está pasando. Camina distraída hacia la vereda y una mujer la toma rápidamente del brazo para meterla otra vez adentro. Después se sabría que era la nieta del policía. Ese gesto mínimo, desesperado y silencioso, probablemente evitó una tragedia.

Lo que siguió fue brutal. Cuando los asaltantes ya estaban dentro del auto, el oficial reaccionó desde el piso. Se identificó como policía, sacó su arma reglamentaria y abrió fuego contra su propio vehículo para impedir que escaparan. Los disparos quebraron la quietud del barrio y obligaron a los delincuentes a abandonar el coche y correr.

No hubo heridos. Ni del lado del policía ni del lado de los ladrones. A veces, en el conurbano, la diferencia entre una noticia policial y una masacre depende apenas de centímetros.

Minutos después, un operativo cerrojo desplegado por efectivos de la zona permitió capturar a uno de los sospechosos. Estaba escondido en el patio de una vivienda cercana, a pocas cuadras del lugar. Tiene 27 años y antecedentes penales. Según fuentes de la investigación, llevaba una pistola 9 milímetros, un cargador y municiones intactas.

El segundo implicado logró escapar y sigue prófugo. La Justicia investiga ahora el intento de robo agravado y la secuencia completa quedó bajo análisis judicial. Pero más allá del expediente, la escena deja otra postal del presente en el sur del conurbano: policías que llegan a visitar a su familia armados incluso en su día libre, vecinos que reaccionan por instinto y chicos creciendo en barrios donde aprender a tirarse al piso puede ser tan importante como aprender a leer.

En Florencio Varela no hubo muertos. Y, en estos tiempos, eso ya parece una excepción demasiado frágil.