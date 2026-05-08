Motín libertario: la crisis de Adorni ya golpea a Karina Milei

La crisis dejó de ser judicial hace rato. Ahora es política, territorial y, sobre todo, emocional dentro del propio Gobierno. En la Casa Rosada ya no discuten solamente cómo defender a Manuel Adorni de las denuncias por enriquecimiento ilícito. Empiezan a preguntarse algo mucho más delicado: cuánto daño puede soportar Javier Milei antes de que el desgaste alcance definitivamente al núcleo íntimo de su poder. Y en esa ecuación aparece un nombre que hasta hace meses parecía intocable: Karina Milei.

La secretaria general de la Presidencia se convirtió en el verdadero epicentro de la tormenta porque Adorni no es solamente un funcionario complicado por la Justicia. Es una construcción política de Karina. Un dirigente moldeado para consolidar el control interno del karinismo después de las tensiones con Santiago Caputo y los reacomodamientos que dejó el ciclo electoral. Por eso el expediente judicial ya no amenaza únicamente a un vocero devenido jefe de Gabinete. Lo que empieza a erosionarse es el sistema de autoridad construido alrededor de la hermana presidencial.

En Balcarce 50 se respira un clima raro. Más espeso. Ministros que hasta hace poco repetían obediencia absoluta ahora empiezan a filtrar críticas en voz baja. Gobernadores aliados directamente piden que Adorni no aparezca en reuniones ni fotografías. Nadie quiere quedar pegado a una figura que pasó, en pocas semanas, de símbolo libertario a posible problema electoral.

El fenómeno tiene una lógica brutalmente simple: los gobernadores necesitan sobrevivir en sus provincias. Y mientras ellos administran caída de recaudación, hospitales ajustados, obras frenadas y tensión social, el caso Adorni aparece asociado a remodelaciones millonarias, gastos en efectivo, propiedades y lujos difíciles de explicar en medio del ajuste más duro en décadas.

Por eso empezó el operativo silencioso para aislarlo. O, más precisamente, para aislar a Karina de las consecuencias políticas del escándalo. Ahí aparece la idea que ya circula entre operadores libertarios, sectores del PRO y funcionarios nacionales: “Javier bueno, Karina mala”. Una cirugía política extremadamente delicada porque implica separar al Presidente de la persona que controla cada resorte de su administración.

El problema es que Milei no parece dispuesto a hacerlo. Al contrario. Desde Estados Unidos salió personalmente a blindar a Adorni, actuando casi como vocero de su propio vocero. Una escena institucionalmente extraña, pero reveladora. El Presidente defendiendo con desesperación a un funcionario cuestionado mientras parte de su gabinete intenta convencerlo de que el costo político ya es demasiado alto.

La interna mete presión

En esa interna, Patricia Bullrich empezó a jugar un papel decisivo. La ministra es la única dirigente libertaria con volumen político propio, estructura mediática y capacidad real de desafiar el mando karinista. No le pide permiso a Karina para moverse, habla directo con Milei y empezó a instalar una presión pública cada vez menos disimulada sobre Adorni.

Su ultimátum para que presente la declaración jurada fue leído dentro del oficialismo como una declaración de guerra. Más aún porque Bullrich viene acumulando señales de autonomía: reuniones internacionales, contactos con Mauricio Macri y una agenda política cada vez más propia. En la lógica libertaria, donde cualquier movimiento independiente se considera traición, eso equivale a un misil interno.

Santiago Caputo observa el escenario con una mezcla de prudencia y oportunidad. Su disputa histórica con Karina por el control del Gobierno nunca desapareció. Solamente estaba contenida. Ahora encuentra nuevos aliados circunstanciales entre funcionarios agotados por la dinámica cerrada del karinismo.

El dato más inquietante para la Casa Rosada es que el malestar ya llegó al círculo económico. Luis Caputo comenzó a advertir que el ruido político amenaza con contaminar el activo más sensible del Gobierno: la confianza financiera. En otras palabras, la crisis dejó de ser solamente moral o mediática. Empieza a convertirse en riesgo económico.

Mientras tanto, Adorni queda cada vez más encapsulado. Ya no participa de reuniones importantes con gobernadores. Fue corrido de encuentros políticos estratégicos y reemplazado por figuras menos tóxicas electoralmente. Nadie lo dice en público, pero el mensaje interno es evidente: hay dirigentes que todavía sirven para construir poder y otros que empezaron a espantar votos.

Lo más paradójico es que el Gobierno que construyó su identidad alrededor de la pureza moral y la batalla contra “la casta” terminó atrapado en una lógica clásica de supervivencia política. Blindajes, operaciones internas, fugas silenciosas y ministros calculando cuánto tiempo más conviene sostener al herido.

En el fondo, la crisis de Adorni ya dejó de tratarse de Adorni. Lo que está en discusión es quién manda realmente en el Gobierno y cuánto poder conserva Karina Milei para seguir ordenando una administración que empieza a mostrar síntomas de fatiga. Porque cuando los gobernadores piden que escondan a un funcionario y los ministros murmuran que “así no se puede seguir”, el problema ya no es una denuncia judicial. El problema es que el miedo empieza a cambiar de bando.