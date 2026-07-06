Milei resiste el desgaste y conserva el mayor capital electoral

La política tiene una regla que suele incomodar a oficialistas y opositores por igual: gobernar mal no siempre implica perder elecciones. A casi dos años del inicio de la gestión libertaria, el presidente Javier Milei parece transitar justamente esa paradoja. La gestión acumula cuestionamientos, la economía sigue tensionando el humor social y la corrupción comenzó a instalarse como una preocupación creciente. Sin embargo, el mapa electoral todavía lo encuentra en una posición de ventaja.

Esa es la principal conclusión que deja el último estudio nacional de RDT Consultores, la firma mendocina dirigida por Martha Reale, que relevó 1.360 casos entre el 25 y el 30 de junio mediante una encuesta digital. El trabajo ofrece una fotografía incómoda para la oposición: mientras el oficialismo enfrenta un desgaste evidente en la administración cotidiana, el liderazgo electoral de Milei permanece prácticamente intacto.

Un oficialismo desgastado frente a una oposición que no despega

Los datos muestran dos fenómenos que conviven al mismo tiempo. Por un lado, la desaprobación hacia la gestión continúa siendo elevada, aunque con una leve mejora respecto de mayo. Por otro, el Presidente sigue siendo el dirigente con mayor capacidad para retener votantes propios y atraer nuevos apoyos.

El estudio le asigna un 20,6% de voto seguro y un 19,9% de voto probable, lo que le otorga un potencial electoral del 40,5%, el más alto entre todos los dirigentes evaluados.

Detrás aparece Axel Kicillof, que reúne un 13,8% de voto seguro y un 20,3% de voto probable, alcanzando un techo del 34,1%. Exactamente el mismo potencial obtiene Patricia Bullrich, aunque con otra composición: 11,9% de voto consolidado y 22,2% de voto probable.

Más atrás quedan Myriam Bregman, con un techo electoral de 28,4%, y Mauricio Macri, cuyo potencial llega al 27,1%, el más bajo entre las principales figuras nacionales medidas.

La ventaja también aparece cuando el relevamiento consulta por una eventual primera vuelta presidencial. Allí Milei alcanza 29,3% de intención de voto, mientras Kicillof queda en 17,2%, una diferencia superior a los doce puntos.

El informe también detecta otro dato políticamente relevante. La corrupción volvió a ocupar un lugar central entre las preocupaciones públicas y registró uno de los mayores saltos del estudio, pasando del 29% al 37% de menciones durante junio. El caso Libra, las polémicas vinculadas a funcionarios nacionales y distintos episodios de fuerte repercusión pública volvieron a instalar el tema en la agenda.

Sin embargo, esa preocupación todavía no encontró traducción electoral. La encuesta sostiene que el oficialismo mantiene una fortaleza que no nace tanto de la aprobación de la gestión como de la incapacidad opositora para construir una mayoría alternativa.

El humor económico tampoco termina de estabilizarse. El 65% de los consultados describe su situación económica como difícil o mala, mientras el país aparece dividido entre quienes creen que el esfuerzo actual terminará dando resultados (42%) y quienes consideran que el sacrificio no conducirá a ninguna mejora (40%).

Ese empate emocional explica buena parte del momento político. El Gobierno perdió parte del entusiasmo inicial, pero la oposición todavía no logró convertir el malestar en una expectativa de reemplazo.

La verdadera fortaleza de Milei hoy no parece estar en la gestión cotidiana sino en la ausencia de un adversario capaz de sintetizar el descontento. En política, muchas veces el liderazgo no pertenece al que mejor gobierna, sino al que encuentra enfrente un vacío todavía mayor. Y, según esta encuesta, ese vacío sigue siendo el principal aliado electoral de la Casa Rosada.