UNLa: un docente y dos graduados crearon una plataforma web para gestionar riesgos con datos meteorológicos en tiempo real en la provincia de Buenos Aires

Un equipo de dos graduados y un docente de la Licenciatura en Sistemas de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) desarrolló una plataforma web que permite visualizar datos meteorológicos en tiempo real para mejorar la gestión de riesgos en la provincia de Buenos Aires. El sistema ya se encuentra operativo en los servidores del Ministerio de Seguridad bonaerense y es utilizado por áreas de Defensa Civil.

El proyecto fue articulado junto a la Universidad Nacional del Sur y surgió a partir de una necesidad concreta detectada en Bahía Blanca luego de las inundaciones y eventos climáticos extremos que afectaron a la ciudad.

“A partir de esa problemática, nos convocaron para ver cómo generar un software que permita visualizar en primera instancia las estaciones que ya tienen y, a futuro, integrar información de toda la provincia de Buenos Aires”, explicó Nicolás Pérez, docente de la Licenciatura en Sistemas de la UNLa y uno de los responsables del desarrollo.

La iniciativa comenzó a tomar forma luego de que áreas de Defensa Civil manifestaran dificultades para acceder de manera centralizada a información meteorológica confiable y actualizada en tiempo real. A partir de contactos con investigadores del CONICET Bahía Blanca, que ya contaban con datos disponibles pero sin herramientas de visualización adecuadas, se impulsó la creación de la plataforma.

Información en tiempo real para la toma de decisiones

Actualmente el sistema funciona con estaciones meteorológicas automáticas ubicadas en Bahía Blanca, aunque ya fue diseñado para integrar nuevas estaciones en toda la provincia sin necesidad de realizar modificaciones estructurales.

“Desde nuestro equipo se desarrolló tanto la estructura de datos como la plataforma, de manera que pueda integrarse fácilmente cualquier cantidad de estaciones meteorológicas futuras”, detalló Pérez.

La herramienta permite visualizar variables meteorológicas como temperatura, presión atmosférica, precipitación acumulada, temperatura de rocío, dirección e intensidad del viento, con actualizaciones que van de uno a diez minutos según cada estación.

Además, el sistema fue diseñado para incorporar también datos hidrológicos y otras variables vinculadas a la gestión de riesgos.

El software comenzó a utilizarse oficialmente semanas atrás, cumpliendo con los plazos establecidos por el proyecto, y actualmente el acceso está restringido a personal autorizado de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires.

Según explicó Pérez, la plataforma funciona como una herramienta complementaria para el monitoreo y validación en tiempo real de alertas meteorológicas emitidas por organismos oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional.

“Permite verificar si los fenómenos previstos efectivamente están ocurriendo, evaluar si su intensidad es mayor o menor a la pronosticada y analizar además su distribución espacial”, señaló.

Como ejemplo, explicó que ante una alerta por precipitaciones intensas el sistema posibilita monitorear en tiempo real cuándo comienzan las lluvias, cómo evolucionan los acumulados y si efectivamente se alcanzan los valores previstos para determinada región.

Desarrollo en tiempo récord y con recursos limitados

Uno de los aspectos más destacados del proyecto fue el corto tiempo de ejecución y el presupuesto reducido con el que se desarrolló la plataforma.

“Lo pautamos en tres meses y se hizo el desarrollo completo. Para este tipo de productos, es prácticamente un tiempo récord tenerlo operativo”, destacó Pérez.

El desarrollo demandó alrededor de 4 millones de pesos, un monto significativamente menor al que suelen requerir este tipo de soluciones tecnológicas.

La implementación también implicó resolver distintas exigencias vinculadas a la seguridad informática y a la integración con sistemas estatales.

“Tuvimos que superar distintos escollos de seguridad y permisos para poder integrarlo, pero se pudo resolver sin inconvenientes”, agregó el docente.

Formación profesional y experiencia real

Además de su impacto institucional, el proyecto tuvo un fuerte componente formativo para los graduados que participaron del desarrollo, quienes en algunos casos todavía eran estudiantes avanzados de la carrera cuando comenzaron a trabajar en la plataforma.

“La plata era muy poca para un desarrollo de software, así que decidí no cobrar nada y destinar esos recursos a los graduados para que pudieran trabajar en el proyecto”, contó Pérez.

Tomás Nieto, graduado de la Licenciatura en Sistemas, destacó especialmente la posibilidad de participar en un proyecto con impacto real dentro de organismos públicos.

“La verdad que desde el primer día que Nico me comentó la existencia de este proyecto me gustó mucho la idea y también lo que representaba para la universidad este cliente. Lo tomé como un gran desafío”, señaló.

El graduado remarcó además la experiencia adquirida al trabajar junto a equipos del Ministerio de Seguridad bonaerense.

“Cuestiones burocráticas y de seguridad hicieron que adquiera nuevos conocimientos y me pareció fantástico. Todo fue muy profesional y la verdad que encantado de haber participado”, sostuvo.

Por su parte, Bautista Berto contó que mientras trabajaba en el desarrollo todavía continuaba cursando la carrera y que la experiencia le permitió insertarse laboralmente con una ventaja significativa.

“Fue una gran ayuda y un gran soporte a la hora de buscar mi primera experiencia laboral, porque podía apoyarme en una experiencia real sobre un proyecto concreto”, explicó.

El graduado destacó además el valor formativo del trabajo interdisciplinario y la posibilidad de desarrollar una herramienta destinada a resolver problemas concretos.

“Ver cómo distintas ciencias se fusionan y cómo uno puede aplicar soluciones desde sistemas a problemas del ámbito meteorológico me parece absolutamente increíble”, expresó.

Proyección provincial

Si bien actualmente la plataforma funciona únicamente con datos de estaciones ubicadas en Bahía Blanca, antes de fin de año se espera la incorporación de otras 14 estaciones meteorológicas distribuidas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

A futuro, el sistema podría escalarse progresivamente a nivel provincial e incluso nacional gracias a una arquitectura diseñada para soportar grandes volúmenes de información y distintos formatos de datos.

“La principal diferencia de este aplicativo es su capacidad de escalabilidad. Puede extenderse fácilmente a toda la provincia o incluso a nivel nacional sin requerir modificaciones particulares”, explicó Pérez.

Aunque por el momento no existe un plan formal de expansión coordinado directamente con la universidad, el crecimiento de la plataforma dependerá de nuevos proyectos impulsados junto a equipos de investigación y de la incorporación de nuevas estaciones meteorológicas en territorio bonaerense.

La iniciativa representa así una experiencia de articulación entre universidad pública, organismos científicos y Estado provincial, combinando transferencia tecnológica, formación profesional y herramientas concretas para fortalecer la gestión de riesgos y la prevención ante eventos climáticos extremos.