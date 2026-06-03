La UNQ impulsa la creación de un Bosque de Coronillos

En el Día Mundial del Ambiente, la Universidad Nacional de Quilmes realizará una jornada de plantación comunitaria junto al Vivero Municipal. La iniciativa busca promover la conciencia ambiental, proteger especies nativas y fortalecer el vínculo entre la universidad y la comunidad.
Universidades03/06/2026

NOTA 4En el marco del Día Mundial del Ambiente, la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) realizará la jornada “Creación del Bosque de Coronillos”, conjuntamente con el Vivero Municipal, una propuesta orientada a fortalecer la conciencia ambiental, la biodiversidad y la participación comunitaria.

 

La actividad se realizará el 5 de junio de 2026 en el Campo de Deportes de la UNQ, en articulación con el programa Quilmes Respira, y fue declarada de interés institucional por el Consejo Superior de la UNQ.

 

La iniciativa propone la plantación comunitaria de Coronillos, una especie nativa fundamental para la biodiversidad regional por ser hospedaje natural de la mariposa bandera argentina. Además, busca promover prácticas sustentables, el conocimiento sobre especies autóctonas y el fortalecimiento del vínculo entre universidad y comunidad.

 

Cronograma de actividades

 

10 a 11 hs Plantación comunitaria de coronillos.

11 a 11:30 hs Taller de siembra a cargo del Vivero Municipal “Yolanda Ortiz”.

11:30 a 12 hs Actividad a cargo del Proyecto de Extensión “Compostando y cultivando ConCiencia”

 

La iniciativa es organizada por el Campo de Deportes de la UNQ, dependiente de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Institucional. También contará con la participación del Vivero Municipal “Yolanda Ortiz”, la División UNQ Sustentable, la Secretaría de Extensión Universitaria, junto a integrantes de la comunidad universitaria y estudiantes de 3er año de la Escuela Secundaria de Educación Técnica de la UNQ. La jornada se reprogramará en caso de lluvia.

 

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