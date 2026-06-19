Casi 3.000 jóvenes participaron de la tercera Semana del Futuro de la UNaB

Durante cuatro jornadas, jóvenes de Almirante Brown y la región participaron de talleres, charlas y recorridas por el campus universitario en el marco de la Semana del Futuro, una iniciativa de la la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) que buscó acercar la universidad pública, gratuita y de calidad a quienes están terminando la escuela secundaria y acompañarlos en la construcción de sus proyectos de futuro.

Con una participación récord de casi 3000 estudiantes, esta propuesta de la Secretaría de Extensión de la UNaB destinada a estudiantes del último año de escuelas secundarias de Almirante Brown y la región, fue una instancia de encuentro, orientación y acompañamiento para que los futuros ingresantes puedan proyectar sus recorridos educativos con más información, confianza y cercaní

“Empezamos a dictar nuestras clases en 2020 y hoy ya tenemos más de 5000 alumnos. Estamos muy contentos de cómo crecimos y de poder dialogar con ustedes para presentarles nuestras carreras. Es importante que continúen sus estudios y hagan el esfuerzo de formarse.

La educación es la herramienta más poderosa que tienen para poder ser libres y determinar qué quieren de su vida”, puso de relieve el rector de la UNaB, Pablo Domenichini.

Durante la Semana del Futuro, los estudiantes pudieron recorrer aulas, laboratorios y espacios comunes del campus, conversar con docentes, equipos de gestión y estudiantes avanzados, y conocer las carreras que ofrece la universidad.

La propuesta también permitió despejar dudas sobre el ingreso, la vida universitaria y los dispositivos de acompañamiento que la UNaB pone a disposición desde el primer día.

Entre los visitantes de la semana se destacaron el legislador bonaerense Mariano Cascallares y la jefa de Gabinete del Municipio browniano, Paula Eichel, quienes realizaron una recorrida por el campus junto a Domenichini y al equipo de la casa de altos estudios browniana.

La Semana del Futuro se desarrolla en un trabajo articulado junto a la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología y la Dirección de Juventud del Municipio de Almirante Brown y forma parte de una política institucional orientada a garantizar el acceso a la educación superior pública, gratuita y de calidad, con una presencia territorial cercana a las escuelas, las familias y las trayectorias reales de los estudiantes.

La UNaB acompaña especialmente a sus ingresantes en el pasaje de la escuela secundaria a la universidad, con propuestas de orientación, espacios de consulta, cursos introductorios y herramientas pensadas para sostener las trayectorias académicas.

Ese acompañamiento resulta central en una universidad en la que la mayoría de sus estudiantes son primera generación de universitarios en sus hogares. Con esta nueva edición, la Semana del Futuro volvió a mostrarse como una puerta de entrada a la vida universitaria y como una invitación concreta para que más jóvenes de Almirante Brown y la región puedan imaginar, elegir y construir su futuro desde la educación pública.