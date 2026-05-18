Jubilados con la mínima perdieron 10,3% de poder adquisitivo desde la llegada de Milei

Un reciente informe mostró que los beneficiarios que cobran el equivalente a tres haberes mínimos mejoraron 7,8% su ingreso real desde noviembre de 2023. En contraste, quienes perciben la mínima con bono registraron una caída.

Las jubilaciones volvieron a quedar en el centro del debate tras un informe que mostró una fuerte diferencia en la evolución del poder adquisitivo según el nivel de ingresos previsionales. Mientras los haberes más altos lograron recuperar terreno frente a la inflación desde el inicio del Gobierno de Javier Milei, quienes cobran la jubilación mínima junto con el bono continúan perdiendo capacidad de compra.

El estudio fue elaborado por el economista Nadín Argañaraz, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), y analizó la evolución real de los ingresos jubilatorios entre noviembre de 2023 y abril de 2026.

Según el trabajo, en abril de 2026 los jubilados que perciben un haber equivalente a tres jubilaciones mínimas registraron una mejora real de 7,8% respecto del nivel que tenían al inicio de la actual gestión presidencial.

En cambio, los jubilados que cobran la mínima junto con el bono de $70.000 sufrieron una pérdida de poder adquisitivo de 10,3% en el mismo período, pese a las actualizaciones mensuales implementadas por el Gobierno.

El informe remarcó que la diferencia se explica principalmente por el congelamiento del bono extraordinario, que permanece sin modificaciones nominales mientras la inflación continúa erosionando su valor real.

De acuerdo con los cálculos realizados por IARAF, el ingreso actual equivalente para un jubilado que percibe tres haberes mínimos debería ubicarse en $1.058.762 medidos a precios actuales de abril de 2026. Sin embargo, ese grupo efectivamente cobró $1.140.859, lo que refleja la mejora real acumulada.

La situación es diferente para quienes cobran la mínima con bono. En ese caso, el ingreso equivalente actualizado de noviembre de 2023 sería de $502.207, pero el monto efectivamente percibido en abril fue de $450.286.

El estudio señala que la pérdida acumulada de este segmento se profundizó a medida que el bono dejó de actualizarse y perdió peso frente a la inflación.

Además del análisis sobre la gestión actual, Argañaraz realizó un ejercicio de largo plazo para medir cómo evolucionó el poder adquisitivo de las jubilaciones en los últimos ocho años y cuatro meses. El economista sostuvo que comparar únicamente períodos anuales puede ocultar el verdadero deterioro acumulado de los ingresos previsionales.

En ese sentido, calculó cuánto poder adquisitivo perdió un jubilado promedio desde 2017 hasta abril de 2026.

Los resultados muestran que un jubilado que percibe tres haberes mínimos perdió, en términos acumulados, el equivalente a 26,1 haberes mensuales de 2017. Traducido a valores actuales, eso representa una pérdida acumulada cercana a los $51,6 millones.

En el caso de quienes cobran la jubilación mínima, el deterioro también sigue siendo significativo. Según el estudio, la pérdida acumulada equivale a 17,3 haberes mensuales de 2017, lo que representa aproximadamente $11,4 millones a valores de abril de 2026.

Uno de los puntos centrales del informe es el rol que juega el bono extraordinario dentro del ingreso previsional de quienes cobran la mínima.

Mientras las jubilaciones se actualizan mensualmente bajo el nuevo esquema de movilidad, el bono de $70.000 permanece congelado, lo que genera un deterioro progresivo en el ingreso total de los sectores más bajos.

Por eso, aunque las jubilaciones sin bono lograron cierta recuperación real gracias a la desaceleración inflacionaria de los últimos meses, el efecto no se trasladó plenamente a quienes dependen de ese refuerzo adicional para completar sus ingresos.

Cinco jubilaciones mínima para vivir dignamente

Un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad da cuenta de la situación de los trabajadores pasivos. El organismo publicó el Índice de Precios de Medicamentos y las Canastas de Consumo de febrero orientadas a las personas adultas mayores.

La propia Defensoría indicó que “en un contexto económico donde los haberes jubilatorios suelen ubicarse por debajo del costo real de los consumos esenciales, la Defensoría desarrolló indicadores propios que actualizan las metodologías vigentes, incorporan criterios específicos para este grupo etario y buscan transparentar información clave para el diseño de políticas públicas”.

Los resultados del estudio indican que una pareja de personas adultas mayores con vivienda propia necesitó, en febrero de 2026, $1.548.360, un 5,5% más que en enero del mismo año. Mientras que para una pareja jubilada que alquila, el costo de vida fue de $2.268.554, un 4,7% mayor respecto del mes anterior.

El dato contrasta con la evolución de las jubilaciones que, en febrero de este año llegaban a $429.254,35 incluyendo el bono que el gobierno mantiene congelado en $70 mil desde marzo de 2024. Así las cosas, una pareja de jubilados que alquila su vivienda precisa 5,28 jubilaciones mínimas para afrontar los costos de una canasta básica para la tercera edad.

De hecho, destacan, “el rubro de servicios básicos del hogar (vivienda, luz, gas, agua, transporte y comunicaciones) lideró los aumentos del período”.

A la hora de desglosar los costos, la Canasta para dos adultos mayores se integra de $597.885 en concepto de alimentos, $515.167 en servicios del hogar: para propietarios y $1.235.361 para quienes sean inquilinos. En salud una pareja de adultos mayores precisa al menos de $161.485 mientras que los bienes personales demandan $213.515.

Por otro lado, el Índice de Precios de Medicamentos (IPM) releva y estima mensualmente la evolución del precio de una canasta de medicamentos seleccionados por su uso frecuente, con el objetivo de monitorear su accesibilidad económica y contribuir al análisis público sobre el costo de productos esenciales para la salud. Según ese relevamiento en febrero de 2026, los medicamentos registraron un aumento promedio del 2,7%. El rubro que más aumentó, indicaron, fue el de vitaminas, con un alza promedio del 5,5%.