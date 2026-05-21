La industria automotriz cayó hasta 19% y crece la presión de autos importados chinos

La industria automotriz argentina volvió a encender señales de alarma en el inicio de 2026. Mientras el Gobierno apuesta a mostrar estabilidad macroeconómica y apertura comercial, las fábricas autopartistas atraviesan un escenario cada vez más complejo: caída de producción, baja de exportaciones, acumulación de stock y una presión creciente de vehículos importados, especialmente desde China. El dato más duro lo expuso AFAC: la actividad autopartista cayó 9,7% en el primer trimestre del año y todos los segmentos del sector terminaron en rojo.

El golpe no se limita únicamente a las autopartes. La fabricación de vehículos se desplomó 19% interanual entre enero y marzo, con apenas 92.346 unidades producidas, mientras que las exportaciones del sector también retrocedieron 7,7%. Detrás de los números aparece una postal conocida para buena parte de la industria nacional: terminales frenadas por falta de demanda, concesionarias con sobrestock y consumidores que postergan decisiones de compra en medio de salarios deteriorados y costos crecientes. Mientras tanto, los autos importados siguen ganando terreno y profundizan la tensión dentro de una cadena automotriz que ya empieza a mirar con preocupación el resto del año.

La industria automotriz no logra repuntar en el arranque del año. Durante el primer trimestre de 2026, el sector autopartista registró una caída en su nivel de actividad del 9,7% respecto al mismo período de 2025. Todos los rubros asociados al sector, presentaron una contracción en el nivel de actividad.

La producción de vehículos cayó durante los primeros tres meses del 2026 un 19%, habiéndose fabricado 92.346 unidades en 2026. Las exportaciones de autopartes, en tanto, registraron una caída del 7,7% interanual durante los primeros tres meses de 2026.

Para el segmento de mercado de reposición, al considerar la venta de combustible como un indicador aproximado del nivel de actividad, se observó una contracción para el período del 0,3% interanual. Los datos se desprenden del último informe de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC).

A nivel mensual, sin embargo, se observó un fuerte repunte en las tres categorías: la producción subió 40,8%, la exportación 40,2% y la venta de combustible un 8,2%.

De todas maneras, desde la cámara empresaria aclararon a Ámbito que la medición no se encuentra desestacionalizada, por lo que la estadística refleja fuertes variaciones estacionales. "A veces las vacaciones son muy variables y eso afecta (el dato)", ejemplificaron.

En esta ocasión, fuentes del sector agregaron que esa variación se dio también por paradas por falta de demanda durante los primeros dos meses del año. "Las terminales acumularon stocks que no pudieron vender en enero y febrero. Esos meses pararon y en marzo retomaron producción", detallaron.

Se trata de una tendencia que no parece haberse sostenido durante abril, de acuerdo a expertos especializados en el tema, con indicios de que la producción de vehículos cayó en abril con respecto a marzo.

La novedad se enmarca en un contexto en que el sector automotor local debe hacer frente a la competencia de vehículos importados. De hecho, los últimos datos de la balanza comercial muestran que fue uno de los pocos sectores que sostuvo la demanda importadora durante abril.

En concreto, la importación de vehículos automotores creció 3% interanual, mientras que en el acumulado del año esa cifra se eleva hasta el 21,3%. Dentro de esa categoría, la importación de vehículos híbridos se dispararon 216,7% interanual en abril, mientras que los autos eléctricos se dispararon 3.898,8% interanual, siendo China su principal origen.