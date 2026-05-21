Zona Fría: miles de hogares bonaerenses podrían perder subsidios y sufrir un brutal tarifazo

El recorte impactaría especialmente en municipios de la provincia de Buenos Aires y la Costa Atlántica, donde más de un millón de hogares podrían quedar afuera de los descuentos en las tarifas de gas si superan el nuevo límite de ingresos.

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto del oficialismo que modifica el régimen de “Zona Fría”, el esquema de subsidios a las tarifas de gas creado por ley para usuarios de regiones con bajas temperaturas. La iniciativa ahora deberá ser tratada por el Senado.

El proyecto introduce cambios sobre la Ley 27.637, aprobada en 2021, que había ampliado el alcance territorial del beneficio. A continuación, los principales puntos de la reforma.

En primer lugar, se vuelve al esquema territorial original del régimen. El proyecto restablece el beneficio automático para las zonas que estaban incluidas antes de la ampliación de 2021. Eso comprende principalmente a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la región de la Puna.

En esas regiones, los usuarios seguirían accediendo al subsidio por el solo hecho de vivir en esas áreas geográficas.

En ese sentido, se elimina el beneficio automático para gran parte de las zonas incorporadas en 2021. La ley vigente había sumado departamentos y localidades de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Jujuy y La Rioja.

Con la modificación aprobada en Diputados, esos usuarios dejarían de tener automáticamente el descuento en la tarifa de gas por criterio geográfico.

No implica que esas regiones mencionadas dejará de tener todo tipo de subsidio especial, sino que se aplicará otro criterio. Para las regiones incorporadas en 2021, el proyecto establece que el beneficio sólo continuará para hogares que acrediten determinada condición socioeconómica.

El texto reemplaza el criterio territorial por uno de ingresos: podrán mantener el subsidio quienes tengan ingresos equivalentes o inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un “hogar tipo 2”, según la medición del Indec. A abril de este año, implicaría 4,4 millones de pesos mensualess.

La ley actual contempla descuentos del 30% y del 50% sobre la tarifa plena de gas, dependiendo de la situación socioeconómica del usuario.

Con la reforma, esos beneficios seguirían vigentes para quienes continúen dentro del régimen, pero se reduciría la cantidad total de usuarios alcanzados por el esquema subsidiado.

Distintas estimaciones citadas durante el debate sostienen que más de un centenar de municipios dejarían de estar incluidos automáticamente en el régimen. El Gobierno argumenta que la ampliación de 2021 volvió “insustentable” el sistema de subsidios energéticos.

Con los cambios, se estima que más de 1,69 millones de hogares de la zona fría ampliada con ingresos de más de 3 canastas básicas perderán los subsidios. Mientras tanto, lo mantendrán 1,8 millones de hogares en las zonas de severidad climática.

La provincia de Buenos Aires aparece como la principal afectada por el recorte, que podría impactar en las tarifas. La ampliación de 2021 había incorporado a usuarios del interior bonaerense y de la Costa Atlántica, como Mar del Plata, además de Bahía Blanca, Tandil, Olavarría, Azul, Necochea, Tres Arroyos, Pergamino y Junín.

El esquema de Zona Fría establece tarifas diferenciales para usuarios residenciales de gas natural y gas propano en regiones de bajas temperaturas.

La ampliación de 2021 había extendido el beneficio a nuevas provincias y localidades fuera de la Patagonia histórica, incorporando descuentos del 30% y del 50% según el tipo de usuario.

El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas se financia con el cobro de un recargo de 7,5% sobre el precio mayorista del gas a todos los hogares de zonas "no frías", así como a la industria, las centrales termoeléctricas y otros grandes usuarios de gas.

Ese fondo fiduciario tenía superávit pero necesitó alícuotas cada vez mayores -del 4,46% al 5,44% en 2021 y a partir de abril de 2025 creciendo hasta 7,5%- y finalmente terminó teniendo déficit, que el Estado saldó con subsidios.