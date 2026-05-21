Shein y Temu baten récords en Argentina y crecen las compras puerta a puerta

En medio de salarios deteriorados y consumo golpeado, cada vez más argentinos reemplazan productos locales por ropa, tecnología y artículos importados comprados directamente en plataformas como Shein y Temu.

El boom de las compras por Shein, Temu y otras plataformas extranjeras ya empezó a mostrar impacto real sobre el consumo argentino y encendió alarmas en sectores comerciales e industriales. Las importaciones vía courier alcanzaron en abril un récord histórico de US$118 millones, con una suba interanual de 135,9%, en medio de salarios golpeados, caída del consumo interno y una creciente migración hacia productos importados más baratos. El fenómeno ya no se limita a nichos tecnológicos: ropa, calzado, cosméticos y artículos para el hogar ingresan masivamente al país mediante envíos puerta a puerta, profundizando la competencia sobre el comercio local y la industria nacional.

El furor por Shein y Temu parece no detenerse. Las importaciones vía courier marcaron un nuevo máximo histórico en abril al alcanzar los US$118 millones (+135,9% interanual), superando el récord previo de US$105 millones de diciembre 2025.

La consultora Analytica detalló que en 2026 acumulan US$ 402 millones, lo que implica un alza del 123,2% interanual. “Aunque su peso en el agregado de importaciones sigue siendo reducido, en el mes fue la tercera categoría más relevante en el análisis a 8 dígitos según la nomenclatura del Mercosur", resaltó.

“Con el salario privado registrado acumulando una caída real de 4,8% entre septiembre y marzo -siete meses consecutivos de retroceso- y una recuperación en dólares del 14,5% desde noviembre, el segundo crecimiento mensual de las compras vía courier podría ser señal de que se consolida la tendencia de sustitución de productos locales por importaciones directas a través de plataformas digitales”, agregó el informe.

Los artículos que más eligen los argentinos al comprar en el exterior mediante courier son principalmente productos tecnológicos como celulares, notebooks y accesorios, además de ropa y calzado de marcas internacionales, cosméticos, suplementos y productos para el hogar.

El sistema de courier representa una alternativa simplificada para quienes desean adquirir productos en el exterior sin atravesar los procesos de la Aduana tradicional.

A diferencia del servicio postal, este mecanismo es gestionado por compañías privadas que se encargan tanto del transporte como de la gestión fiscal, posibilitando que el usuario reciba los productos en su domicilio mediante un único pago.

Actualmente, el tope de compra a US$ 3.000 por envío y establece una franquicia para importar bienes de hasta US$ 400 pagando solo el IVA, lo que facilita la entrega y disminuye los costos para los consumidores.