La Justicia frenó por seis meses el cierre del INTA AMBA y bloqueó los despidos

El Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín ordenó frenar por un periodo de 6 meses los despidos en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), dispuestos por el Gobierno de Javier Milei a través del cierre de la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA).

El juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto hizo lugar este martes a la cautelar de no innovar solicitada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), entre otras organizaciones, y le ordenó al INTA “que se abstenga de ejecutar cualquier acto destinado a materializar lo dispuesto en Resolución N°27/2026″.

Es decir, le ordenó frenar la eliminación de la EEA AMBA “y sus unidades dependientes”, así como abstenerse de “movimientos del personal, pase a disponibilidad o desvinculaciones de técnicos de la administración pública, traslado de equipos, asignación de edificios y/o venta y subasta de propiedades que ocupa la EEA (AMBA), laboratorios a fines diferentes a la investigación en extensión en Agricultura Familiar, interrupción y desmantelamiento de ensayos y capacitaciones en el territorio, relacionadas con el incremento de la producción con la preservación de la misma”.

En la supresión de la EEA AMBA y de sus unidades dependientes, evaluó el magistrado, se evidencia “la vulneración de derechos y garantías laborales vigentes en tanto se trasgrede de forma manifiesta el principio de estabilidad, así como los derechos laborales y sindicales reconocidos a los trabajadores estatales, al sustraerlos del ámbito de protección de las Convenciones Colectivas de Trabajo vigentes y al interferir arbitrariamente en cuestiones que, por su naturaleza, deben resolverse en el marco de la negociación colectiva y de los regímenes estatutarios respectivos”.

El titular de ATE a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, celebró la noticia en redes sociales. “Otra vez la Justicia nos vuelve a dar la razón y deja en manifiesto la ilegalidad con la que actúa este Gobierno”, destacó el sindicalista, que calificó de “histórico” el fallo del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín.

“La decisión firmada por el Juez Tezanos Pinto del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín también detalla que la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA) y sus agencias de extensión constituyen estructuras destinadas a la investigación científica, la transferencia tecnológica, la asistencia técnica a productores y el fortalecimiento de la agricultura familiar, actividades vinculadas con objetivos expresamente promovidos por la Constitución Nacional y diversas leyes nacionales”, observó Aguiar.

Y concluyó: “Sigan haciéndose los vivos y actuando al margen de la ley, que nosotros los vamos a seguir confrontando en todos los planos y ustedes se van a ir esposados por la puerta de atrás de la Rosada! PD: Parece que la motosierra se debilita. Les queda poco!”.