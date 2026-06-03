La Justicia frenó por seis meses el cierre del INTA AMBA y bloqueó los despidos

Un juzgado federal de San Martín suspendió la ejecución de la resolución que eliminaba la Estación Experimental Agropecuaria AMBA. El fallo impide despidos, traslados de personal, venta de inmuebles y desmantelamiento de programas vinculados a investigación, agricultura familiar y asistencia técnica en el Conurbano bonaerense.
 
Actualidad03/06/2026

NOTA UNICA INTA AMBAEl Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín ordenó frenar por un periodo de 6 meses los despidos en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), dispuestos por el Gobierno de Javier Milei a través del cierre de la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA).

El juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto hizo lugar este martes a la cautelar de no innovar solicitada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), entre otras organizaciones, y le ordenó al INTA “que se abstenga de ejecutar cualquier acto destinado a materializar lo dispuesto en Resolución N°27/2026″.

Es decir, le ordenó frenar la eliminación de la EEA AMBA “y sus unidades dependientes”, así como abstenerse de “movimientos del personal, pase a disponibilidad o desvinculaciones de técnicos de la administración pública, traslado de equipos, asignación de edificios y/o venta y subasta de propiedades que ocupa la EEA (AMBA), laboratorios a fines diferentes a la investigación en extensión en Agricultura Familiar, interrupción y desmantelamiento de ensayos y capacitaciones en el territorio, relacionadas con el incremento de la producción con la preservación de la misma”.

En la supresión de la EEA AMBA y de sus unidades dependientes, evaluó el magistrado, se evidencia “la vulneración de derechos y garantías laborales vigentes en tanto se trasgrede de forma manifiesta el principio de estabilidad, así como los derechos laborales y sindicales reconocidos a los trabajadores estatales, al sustraerlos del ámbito de protección de las Convenciones Colectivas de Trabajo vigentes y al interferir arbitrariamente en cuestiones que, por su naturaleza, deben resolverse en el marco de la negociación colectiva y de los regímenes estatutarios respectivos”.

El titular de ATE a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, celebró la noticia en redes sociales. “Otra vez la Justicia nos vuelve a dar la razón y deja en manifiesto la ilegalidad con la que actúa este Gobierno”, destacó el sindicalista, que calificó de “histórico” el fallo del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín.

“La decisión firmada por el Juez Tezanos Pinto del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín también detalla que la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA) y sus agencias de extensión constituyen estructuras destinadas a la investigación científica, la transferencia tecnológica, la asistencia técnica a productores y el fortalecimiento de la agricultura familiar, actividades vinculadas con objetivos expresamente promovidos por la Constitución Nacional y diversas leyes nacionales”, observó Aguiar.

Y concluyó: “Sigan haciéndose los vivos y actuando al margen de la ley, que nosotros los vamos a seguir confrontando en todos los planos y ustedes se van a ir esposados por la puerta de atrás de la Rosada! PD: Parece que la motosierra se debilita. Les queda poco!”.

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