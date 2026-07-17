La UNaB suma seis nuevas diplomaturas de Extensión para potenciar el empleo y el desarrollo

Se dictan de manera online y semipresencial, con el foco puesto en saberes muy requeridos por el mercado laboral para mejorar de manera directa las oportunidades de empleo. Burzaco, 17 de julio de 2026.

La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) abrió la inscripción a seis nuevas diplomaturas de Extensión que comienzan en agosto de 2026 que brindan herramientas teóricas y prácticas para el desarrollo profesional y una mejor inserción en el mercado laboral.

Para el área audiovisual y digital, se presenta la Diplomatura de Extensión en Realización de Microseries Verticales (jueves de 19 a 22 hs), que forma profesionales con capacidad de crear contenidos para plataformas como TikTok e Instagram Reels. A esto se suma la Diplomatura de Extensión en Streaming y Podcast (miércoles de 16 a 18 hs), orientada a la producción, distribución y monetización de contenidos sonoros y audiovisuales en el ecosistema digital.

En el ámbito de la gestión institucional, la UNaB incorpora la Diplomatura de Extensión en Ceremonial, Protocolo y Organización de Eventos (miércoles de 14 a 16 hs). En paralelo, se dicta la Diplomatura de Extensión en Gestión Estratégica para Asociaciones Civiles (lunes de 17 a 19 hs, modalidad semipresencial), una propuesta clave para profesionalizar el liderazgo y la administración en organizaciones del tercer sector.

La oferta se completa con la Diplomatura de Extensión en Producción de Moda e Imagen Personal (viernes de 9 a 11 hs), que capacita en la gestión de la identidad visual de personas y marcas.

Finalmente, la Diplomatura de Extensión en Actividad Física para Adultos Mayores (martes de 18 a 21 hs) da respuesta a la necesidad de diseñar programas de bienestar físico para esta población. Cómo inscribirse a las diplomaturas de Extensión La UNaB estableció una política de aranceles accesibles que incluye opciones de pago en cuotas y descuentos por transferencia.

Quienes abonen antes del 31 de julio acceden a un 20 por ciento de descuento. Además, los graduados y estudiantes de la universidad cuentan con un descuento del 50 por ciento.

Los empleados de la Municipalidad de Almirante Brown, trabajadores del SIPAB, integrantes de la Unión Industrial local y afiliados al Sindicato de Empleados de Comercio browniano tienen una bonificación del 30 por ciento.

Quienes deseen inscribirse deben realizar el trámite a través del SIU Guaraní de la Secretaría de Extensión: https://goo.su/ndZA4 Además, la UNaB puso a disposición un tutorial de inscripción para acompañar a quienes deseen anotarse en https://goo.su/pFl5R Para más información ingresar a https://www1.unab.edu.ar/diplomaturas-extension/ o escribir a [email protected] .