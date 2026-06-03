Dengue: un estudio revela que millones de argentinos ya estuvieron en contacto con el virus

El dengue dejó hace tiempo de ser una noticia estacional para convertirse en parte de la vida cotidiana de millones de argentinos. En barrios, ciudades y localidades donde antes aparecía de manera esporádica, hoy forma parte de una preocupación permanente. Y un reciente trabajo científico aporta una dimensión inesperada de ese fenómeno: la cantidad de personas que estuvieron en contacto con el virus sería muy superior a la que muestran las estadísticas sanitarias.

La investigación, desarrollada por especialistas de distintas instituciones científicas nacionales, analizó muestras de miles de donantes de sangre de diversas regiones del país. El resultado fue contundente: una enorme proporción de la población ya desarrolló anticuerpos contra el dengue, señal de una infección previa, muchas veces sin haber recibido siquiera un diagnóstico.

La diferencia entre los casos oficialmente confirmados y la cantidad real de infecciones tiene una explicación sencilla. No todas las personas que contraen dengue desarrollan síntomas. Otras atraviesan cuadros leves y nunca consultan al sistema de salud. En consecuencia, existe una circulación silenciosa del virus que suele quedar fuera de los registros epidemiológicos.

Los datos permiten observar además cómo cambió el escenario sanitario argentino en muy pocos años. Las mediciones realizadas antes de los grandes brotes recientes mostraban niveles de exposición significativamente menores. Sin embargo, luego de las epidemias que atravesaron el país durante 2023 y 2024, la presencia de anticuerpos creció de manera acelerada en las regiones donde el mosquito Aedes aegypti tiene mayor presencia.

La conclusión es clara: el dengue ya no puede interpretarse como un episodio excepcional. En amplias zonas urbanas y periurbanas pasó a formar parte de una circulación viral sostenida que encuentra condiciones favorables para expandirse.

Este escenario también abre nuevos desafíos. El dengue no funciona como otras enfermedades que dejan inmunidad completa después de una infección. Existen distintos serotipos del virus y una persona puede volver a infectarse en el futuro por una variante diferente. En algunos casos, esas reinfecciones pueden aumentar el riesgo de desarrollar cuadros más complejos.

Pero el estudio dejó otro hallazgo que llamó especialmente la atención de la comunidad científica. Durante el análisis de muestras tomadas en pleno brote, los investigadores detectaron personas que donaron sangre mientras tenían el virus circulando en su organismo sin saberlo.

Aunque se trató de una cantidad reducida de casos, el dato encendió una señal de alerta. Demuestra que existe un período en el que una persona aparentemente sana puede portar el virus sin síntomas visibles. Esto abrió un debate sobre los protocolos de control en los bancos de sangre durante situaciones de circulación intensa del dengue.

Para los especialistas, estos hallazgos permiten comprender mejor el verdadero alcance de la enfermedad y planificar estrategias más eficaces de prevención y vigilancia sanitaria.