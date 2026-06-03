Reconocimiento municipal a los Bomberos Voluntarios de Brown

En el cuartel central de Adrogué se realizó el acto por el Día Nacional del Bombero Voluntario. Autoridades locales destacaron la vocación de servicio de quienes integran los destacamentos del distrito y renovaron el compromiso de acompañar a una institución clave para la comunidad.
 
Región03/06/2026

NOTA 2En el marco del Día Nacional del Bombero Voluntario, el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani y la jefa de Gabinete del Municipio de Amirante Brown, Paula Eichel, participaron de la tradicional celebración que se realiza cada 2 de junio en reconocimiento a la invaluable tarea y vocación de servicio de los hombres y mujeres que arriesgan su vida para proteger a la comunidad.

 

En la jornada que tuvo lugar en el cuartel central “Libertador General D. José de San Martin”, ubicado en Av. San Martín N°1107 de Adrogué, las autoridades agradecieron la tarea que voluntariamente realizan los bomberos por los vecinos de Almirante Brown.

 

Al respecto, Mariano Cascallares destacó el compromiso social, valentía, entrega, esfuerzo y dedicación de los bomberos y bomberas de cada uno de los destacamentos de nuestro distrito. “Quiero felicitarlos en su día y además que sepan que siempre cuentan con nuestro reconocimiento y respaldo”, expresó.

 

Vale recordar que desde el inicio de la actual gestión municipal se estableció una Retribución Mensual Automática para que los Bomberos puedan cubrir sus gastos operativos, incorporar equipamiento y realizar, además, mejoras edilicias adquiriendo elementos para la protección personal.

 

Cada 2 de junio se celebra el Día Nacional del Bombero Voluntario en evocación del primer cuerpo de bomberos de la Argentina, fundado en 1884 en el barrio porteño de La Boca. En ese marco se reconoce a todas las personas que integran la institución bomberil quienes trabajan para la seguridad y bienestar de la comunidad.

 

Durante el encuentro el plantel de bomberos y miembros de la Comisión Directiva, entre ellos, el presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, Juan Carlos Rodríguez, compartieron la clásica chocolatada junto a los invitados.

 

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