En tiempos de incertidumbre para la salud, OSDEPYM celebra 55 años con una fuerte apuesta a la inversión

La inauguración de un edificio propio de nueve pisos marca una de las mayores inversiones recientes de la obra social y ratifica su estrategia de expansión.
Región04/06/2026

WhatsApp Image 2026-06-04 at 12.45.11 (1)Mientras gran parte del sistema sanitario argentino atraviesa una etapa de profundas transformaciones, tensiones presupuestarias y desafíos estructurales, OSDEPYM eligió celebrar sus 55 años con una señal clara de crecimiento: la inauguración de una nueva sede propia en el centro porteño.

 

La obra social abrió las puertas de un edificio de nueve pisos ubicado a pocos metros del Obelisco, donde funcionarán servicios médicos, laboratorio propio y áreas administrativas. La inversión forma parte de una estrategia que busca fortalecer la capacidad operativa de la institución y ampliar la cobertura de servicios para sus más de 700.000 afiliados.

 

La ceremonia contó con la presencia de funcionarios clave del área sanitaria nacional, entre ellos el ministro de Salud, Mario Lugones; el superintendente de Servicios de Salud, Claudio Stivelman; y el viceministro de Salud, Guido Giana.

 

La presencia de las máximas autoridades sanitarias otorgó una relevancia especial al evento en un contexto donde el sistema de salud se encuentra atravesado por debates sobre financiamiento, sustentabilidad y acceso a las prestaciones.

 

Desde OSDEPYM destacan que el crecimiento de la institución no es resultado de una política coyuntural sino de una estrategia sostenida durante años, basada en la ampliación de infraestructura propia, la incorporación de tecnología y el fortalecimiento de su red prestacional.

 

La creación de centros médicos propios permitió desarrollar una estructura capaz de otorgar más de 27.000 turnos mensuales, mientras que la implementación de herramientas digitales facilitó la gestión de trámites y la relación con los afiliados.

 

Además, la entidad avanzó en procesos de certificación de calidad y promovió la creación del IIDOS, un instituto dedicado al estudio de políticas sanitarias y al análisis de los desafíos que enfrenta el sistema de salud argentino.

 

La inauguración de esta nueva sede encuentra a OSDEPYM en una etapa de consolidación institucional. A 55 años de su nacimiento, la obra social busca combinar experiencia, innovación y capacidad de inversión para seguir creciendo en uno de los sectores más sensibles y estratégicos del país.

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