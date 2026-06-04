La Plata recibe el principal encuentro de líderes políticos, sociales y económicos de la Provincia

Organizada por la Fundación Pro Humanae Vitae, la Gala se llevará a cabo el próximo miércoles 8 de julio en el marco de los 210 años de la independencia Argentina. El espacio representa una oportunidad para fortalecer los lazos entre los distintos sectores que conforman la comunidad.

El encuentro, que tendrá lugar en el Salón Vonharv, reunirá a intendentes, ministros, concejales, diputados, senadores, empresarios, representantes de colegios profesionales, líderes académicos y los principales CEO de la Provincia. Con un enfoque en el desarrollo humano y productivo, los asistentes podrán intercambiar ideas y proponer soluciones a los desafíos que enfrenta el territorio bonaerense en la actualidad.

"Este encuentro representa la principal conversación social de la Provincia de Buenos Aires entre el liderazgo político, social y económico bonaerense", expresó el presidente de la Fundación Pro Humanae Vitae, Rafael Velázquez, quien hizo hincapié en “la relevancia de la participación activa de cada actor para la construcción de un futuro más solidario y equitativo”.

Además de la participación de líderes destacados, el espacio ofrecerá un marco de conversación sobre las temáticas más relevantes para la Provincia, promoviendo un intercambio entre las diversas perspectivas y necesidades. Para eso se llevará adelante una serie de actividades que incluyen alocuciones, presentaciones y espacios de networking, lo que garantizará una experiencia integral para todos los asistentes.

En el marco de su sexta edición, la Gala de Liderazgo de la FPHV se posiciona como un hito en el calendario de eventos de la provincia, consolidándose no solo como un espacio de encuentro, sino como un punto de partida para construir sinergias y alianzas estratégicas.

Cabe destacar que la Fundación Pro Humanae Vitae, entidad organizadora del evento, se dedica a promover el desarrollo humano integral y mejorar la calidad de vida en la región. A través de sus diversos programas y proyectos, busca fomentar la participación ciudadana y el liderazgo responsable, trabajando en conjunto con instituciones y actores de la sociedad civil.