El sistema científico argentino entra en zona crítica y crece la incertidumbre

Hay crisis que hacen ruido y otras que avanzan en silencio. La del sistema científico argentino pertenece a este último grupo. No ocupa la apertura de los noticieros ni genera discusiones encendidas en redes todos los días, pero sus consecuencias pueden sentirse durante décadas. Mientras la política debate la coyuntura, en laboratorios e institutos de investigación se acumulan señales de alarma que ya dejaron de ser casos aislados para convertirse en un problema estructural.

En el centro de esa preocupación aparece el Conicet. Investigadores, becarios y trabajadores del organismo sostienen que el sistema atraviesa uno de sus momentos más delicados de las últimas décadas. La advertencia no gira únicamente alrededor de los 379 becarios posdoctorales que podrían quedar sin continuidad a partir de julio. Esa situación es apenas la punta visible de una crisis mucho más profunda.

Los números ayudan a entender el cuadro. Según los colectivos que representan a investigadores y postulantes a la Carrera del Investigador Científico, desde diciembre de 2023 el sistema perdió casi ocho puestos de trabajo por día. Paralelamente, el presupuesto destinado a ciencia cayó hasta representar apenas el 0,14% del Producto Bruto Interno, un nivel que, según denuncian los propios trabajadores, se ubica incluso por debajo del registrado tras la crisis económica de 2001.

Un sistema que pierde investigadores mientras se demora el futuro

La incertidumbre no termina en el presupuesto. También alcanza a los mecanismos que permiten sostener la investigación en el tiempo. Los tradicionales Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT), fundamentales para financiar equipos de trabajo, permanecen virtualmente paralizados, mientras que la Agencia I+D+i —principal organismo de financiamiento científico— atraviesa un fuerte proceso de debilitamiento institucional.

A eso se suma un cuello de botella cada vez más evidente en la carrera científica. Permanecen pendientes de incorporación 585 cargos correspondientes al concurso 2022 y otros 400 de la convocatoria 2023. Como si eso fuera poco, durante 2024 no se abrió una nueva convocatoria para ingresar a la Carrera del Investigador, rompiendo la continuidad histórica del sistema. Con los tiempos actuales, los resultados del concurso 2025 podrían conocerse recién en 2027 y los ingresos efectivos concretarse a mediados de 2028. En ciencia, donde formar un investigador demanda años de inversión pública, esos plazos equivalen a dejar generaciones enteras esperando en la puerta.

La crisis también alcanzó un terreno especialmente sensible: la salud de quienes investigan. Trabajadores del Conicet denunciaron serias dificultades con la cobertura médica luego de las bajas registradas en la obra social Unión Personal. En varias provincias la atención funciona de manera parcial o directamente permanece suspendida desde hace dos años. En paralelo, el Directorio del organismo analiza un esquema que permitiría renunciar a la obra social a cambio de un aporte mensual de 90 mil pesos para contratar una cobertura privada, una alternativa que despertó fuertes cuestionamientos dentro del sector.

En este contexto, la posible salida de 379 investigadores posdoctorales aparece como la consecuencia lógica de un engranaje que comenzó a perder piezas mucho antes. Los propios científicos advierten que una cohorte completa de profesionales altamente capacitados podría quedar sin lugar dentro del sistema público, interrumpiendo el recambio generacional que necesita cualquier política científica seria.