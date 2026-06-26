OSDEPYM se suma al Consejo Directivo del espacio EXCELENCIA

La designación del directivo consolida el posicionamiento de la obra social como referente en gestión eficiente y calidad institucional dentro del sector de la salud en Argentina.

El espacio Excelencia, una entidad clave en la promoción de la cultura de la calidad, la innovación en la gestión corporativa y la transparencia institucional en el país, suma a sus filas a un ejecutivo con amplia trayectoria en la administración estratégica de recursos sanitarios. Esta alianza natural pone de manifiesto la confluencia de valores entre ambas organizaciones, las cuales entienden que la competitividad, la profesionalización de los procesos y la rigurosidad técnica son los pilares fundamentales para el desarrollo sostenible de las instituciones del país.

Con más de cinco décadas acompañando activamente el bienestar de pymes, emprendedores, empleados en relación de dependencia y monotributistas, OSDEPYM viene impulsando un profundo proceso de modernización, mejora continua y transformación digital.

"Esta designación en el espacio Excelencia es el resultado del trabajo de un equipo de profesionales que diariamente gestiona la salud con absoluta responsabilidad, eficiencia y vocación de servicio. Desde OSDEPYM asumimos el compromiso continuo de aportar valor al debate sobre la modernización institucional, promoviendo estándares de gestión e innovación que aseguren la sustentabilidad y el acceso a cobertura médica de la más alta calidad en todo el territorio nacional", destacó Alfredo Gamietea, Presidente de OSDEPYM.

“OSDEPYM viene trabajando desde hace muchos años con un fuerte compromiso con la excelencia, la calidad y la mejora continua de sus procesos. En ese marco, la organización avanza en la certificación de sus estándares de excelencia, una tarea llevada adelante por la Gerencia de Calidad y Procesos, con el objetivo de consolidar buenas prácticas, fortalecer sus procesos internos y garantizar altos niveles de calidad en cada una de sus operaciones”, resaltó Alberto Perez, Gerente de Calidad y Mejora Continua en OSDEPYM.

A través de esta integración, OSDEPYM refuerza su liderazgo institucional y se posiciona de forma estratégica en los principales espacios de discusión donde los líderes del ámbito privado, público y corporativo construyen soluciones concretas para optimizar las estructuras organizacionales de la Argentina contemporánea.