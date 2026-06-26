Fernando Gray se consolida como el segundo intendente con mejor imagen del Gran Buenos Aires

Por Nicolás "Hi Tech" Fernández Rivas

Hay encuestas que fotografían un momento y otras que dejan entrever movimientos más profundos. La última medición de CB Consultora Opinión Pública, realizada entre el 8 y el 12 de junio de 2026 sobre 14.686 casos distribuidos en los 24 principales municipios del Gran Buenos Aires, mostró uno de esos movimientos. Leonardo Nardini encabezó el ranking de diferencial de imagen con +24,5 puntos, pero el segundo lugar quedó para Fernando Gray, que alcanzó +22,4, apenas dos décimas por encima de Federico Achával (+22,2). Más llamativo todavía fue otro dato: Gray fue el intendente que más creció respecto del relevamiento anterior, mejorando 5,1 puntos su diferencial.

La política también premia a quien construye poder propio

En política nadie regala capital. Mucho menos dentro del peronismo bonaerense, donde las relaciones de fuerza suelen modificarse con una velocidad inversamente proporcional a la memoria. Gray tomó hace años una decisión que muchos consideraban suicida: enfrentar el intento de La Cámpora de monopolizar la conducción partidaria cuando gran parte del peronismo optaba por el silencio.

La apuesta no fue testimonial. Resistió judicial, política y territorialmente, conservó el control de Esteban Echeverría y construyó una identidad propia que hoy le permite negociar sin depender completamente de ningún sector. Con Axel Kicillof mantiene un vínculo político cercano, aunque eso nunca le impidió reclamar públicamente que el gobernador profundice el contacto cotidiano con los barrios y fortalezca la presencia territorial. La autonomía, en Gray, parece ser más una práctica que un discurso.

Ese perfil político se complementó con una gestión que eligió sostener una agenda reconocible incluso en un contexto nacional marcado por el ajuste. Mientras el Gobierno de Javier Milei reducía transferencias y paralizaba numerosas obras públicas, el municipio mantuvo programas de infraestructura, presencia en clubes, escuelas, instituciones intermedias y cuerpos de bomberos voluntarios, además de continuar interviniendo en obras de pavimento, espacios públicos y equipamiento urbano. Reuniones permanentes con sectores gremiales, industriales, las fuerzas vivas. Sin olvidar, su agenda sobre seguridad urbana.

El otro eje fue la producción. Gray convirtió esa bandera en una política concreta. El programa "Invertí en Esteban Echeverría", que exime durante diez años del pago de tasas municipales a empresas que generen empleo local, pasó de ser una herramienta administrativa a transformarse en una carta de presentación del distrito. No casualmente volvió a participar de Expoagro para promover inversiones y tender vínculos con el sector privado en un momento donde la inversión productiva se volvió un bien escaso.

La lógica aparece también cuando cuestiona las consecuencias del programa económico nacional. Gray fue uno de los primeros intendentes en advertir sobre el cierre de empresas, la caída de la actividad productiva y el impacto de los tarifazos sobre comercios y familias. Lo hizo apoyándose en datos oficiales, como los informes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que muestran una reducción sostenida de empresas empleadoras desde fines de 2023. Del mismo modo, decidió no aplicar la tasa vial sobre los combustibles, una medida que, según referentes del sector, permitió que las estaciones de servicio locales incrementaran hasta un 20% sus ventas respecto de municipios vecinos.

Nada de esto garantiza futuros electorales. La política no entrega certificados de permanencia. Pero sí explica por qué Gray aparece hoy ocupando un lugar incómodo para muchos actores del peronismo. Porque construyó algo cada vez más escaso: una estructura territorial sólida, un equipo de gestión profesionalizado, capacidad de confrontar con el Gobierno nacional sin abandonar la gestión cotidiana y una identidad política propia.

La encuesta de CB Consultora no consagra liderazgos eternos. Apenas registra estados de situación. Pero cuando un dirigente atraviesa internas, desafía estructuras, mantiene el control de su territorio y, además, mejora su imagen en medio de una crisis económica, deja de ser solamente un intendente bien evaluado. Empieza a convertirse en un jugador que obliga al resto a recalcular. Y en política, pocas cosas pesan más que eso.

Ficha técnica de la encuesta: CB Consultora Opinión Pública. Población mayor de 16 años. Ámbito: 24 principales municipios del Gran Buenos Aires. Muestra: 14.686 casos (entre 500 y 712 por municipio). Técnica: CB CAWI Research mediante cuestionario estructurado online. Error muestral promedio: ±3% a ±4%. Trabajo de campo: 8 al 12 de junio de 2026. Muestreo estratificado por distrito, sexo, edad, nivel educativo y geolocalización.