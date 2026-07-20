Argentina cayó ante España, pero volvió a demostrar por qué emociona a un país entero

Hay derrotas que duelen porque terminan un sueño. Y hay otras que, aun dejando un nudo en la garganta, invitan a ponerse de pie para aplaudir. La final del Mundial 2026 pertenece a esa segunda categoría. España levantó la Copa después de imponerse por 1 a 0 en el alargue, pero Argentina volvió a hacer algo que hace muchos años no ocurría con semejante naturalidad: lograr que millones de personas sintieran que ese equipo las representaba.

La diferencia estuvo en el resultado, no en la entrega.

Desde el inicio quedó claro que España llegaba con un plan de juego más consolidado. Manejó la pelota, impuso el ritmo y obligó a la Selección de Lionel Scaloni a defender durante largos pasajes del encuentro. Argentina nunca encontró comodidad para construir juego y debió sostenerse en su orden colectivo y, sobre todo, en una actuación extraordinaria de Emiliano "Dibu" Martínez.

El arquero volvió a convertirse en el sostén emocional y futbolístico del equipo. Atajada tras atajada mantuvo viva una final que por momentos parecía inclinarse definitivamente hacia el conjunto español. La Albiceleste resistió como pudo, con personalidad, sacrificio y una solidaridad que fue la marca registrada de este ciclo.

Un final que cierra una etapa histórica

El partido también fue acumulando golpes difíciles de absorber. Lisandro Martínez debió abandonar la cancha por lesión antes del descanso. Más tarde se sumó la salida de Cristian Romero, dejando una defensa completamente reorganizada para afrontar el tramo decisivo. Cuando el reloj marcaba los últimos minutos del tiempo reglamentario, la expulsión de Enzo Fernández dejó al equipo con diez hombres para disputar la prórroga.

Con un jugador menos, Argentina eligió resistir.

No hubo especulación. Hubo supervivencia. España siguió buscando espacios hasta que, en el segundo tiempo suplementario, Ferrán Torres encontró el gol que terminó definiendo el campeonato.

La derrota puso punto final al recorrido mundialista de Lionel Messi. El capitán disputó su sexta Copa del Mundo y volvió a conducir a la Selección hasta una final. No pudo despedirse levantando otra copa, pero su legado ya había quedado escrito mucho antes del pitazo final en Nueva Jersey.

También terminó un ciclo que convirtió a la Selección en una referencia mundial. Cuatro títulos, cinco finales consecutivas y una identidad futbolística reconocible devolvieron al fútbol argentino un lugar de privilegio que parecía imposible apenas algunos años atrás.

Scaloni resumió el sentimiento colectivo apenas terminó el partido. Reconoció la superioridad del rival, asumió la derrota y recordó que sus jugadores dejaron todo dentro de la cancha. No buscó excusas ni culpables. Eligió el camino más difícil: aceptar el resultado sin renunciar al orgullo por el recorrido.

Y probablemente allí esté la mayor enseñanza que deja esta generación.

Durante años se habló de ganar como única medida del éxito. Este grupo enseñó otra cosa. Que competir con dignidad también construye identidad. Que representar a un país implica mucho más que levantar una copa. Que un equipo puede perder una final y seguir despertando el mismo abrazo colectivo en cada barrio, en cada club y en cada familia que se reunió frente a un televisor.

España fue un justo campeón. Jugó mejor y encontró el premio que fue a buscar durante todo el partido. Argentina, en cambio, se llevó algo que no entra en ninguna vitrina. Se llevó el respeto de su gente.

Porque las copas llenan las vitrinas. Los equipos que dejan el alma llenan la memoria. Y cuando pasen los años, quizás el recuerdo más fuerte de este Mundial no sea solamente una derrota en Nueva Jersey, sino otra generación que volvió a demostrar que vestir la camiseta argentina sigue siendo una forma de honrar a todo un pueblo. Gracias, muchachos. El orgullo también sabe volver a casa.

Hubo otro detalle que pasó casi inadvertido entre la tristeza por el resultado. Mientras España monopolizaba la posesión y obligaba a Argentina a correr detrás de la pelota, ningún futbolista bajó los brazos. La presión siguió hasta el último minuto, incluso cuando las piernas ya no respondían y las lesiones habían obligado a Scaloni a rearmar una defensa completamente distinta a la que había imaginado para la final. Esa resistencia también forma parte de la identidad que construyó esta Selección durante casi una década: competir hasta el límite, aun cuando el partido parece escaparse.

Por eso el aplauso que recibió el equipo al finalizar el encuentro tuvo un significado especial. No fue un consuelo por perder una final. Fue un reconocimiento a un grupo que volvió a poner al país delante de la pantalla con la misma ilusión que despertó en Qatar y durante todo este Mundial. En cada club de barrio donde un chico soñó con ser Julián Álvarez, en cada potrero donde alguien intentó copiar una atajada del Dibu, en cada familia que volvió a organizar un almuerzo alrededor de un partido, la Selección consiguió algo que ninguna estadística puede medir: reforzar un sentimiento de pertenencia que atraviesa generaciones.

Porque el fútbol argentino no se explica solamente por las copas que levanta. Se explica por esa capacidad de volver a unir a un país durante noventa minutos. Esta vez no hubo vuelta olímpica, pero sí quedó la certeza de que el equipo defendió la camiseta con la misma dignidad con la que la vistió durante todo el ciclo. Hay derrotas que cierran una historia. Esta, en cambio, deja una herencia. Y esa herencia seguirá jugando mucho después del último Mundial de Lionel Messi.