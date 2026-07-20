La venta de inmuebles se desploma en la Provincia y el crédito hipotecario pierde fuerza

El mercado inmobiliario bonaerense volvió a encender una luz de alarma. Después del rebote registrado en 2025, la compraventa de propiedades ingresó en una nueva etapa de enfriamiento que refleja un problema más profundo: la economía estabilizó algunas variables macroeconómicas, pero todavía no consigue reconstruir las condiciones para que las familias vuelvan a acceder a una vivienda.

Los datos oficiales del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires muestran que entre enero y junio se concretaron 55.035 escrituras, un retroceso del 7,8% respecto del mismo período del año pasado, cuando se habían registrado 59.672 operaciones. Junio terminó de confirmar la tendencia: las 10.702 compraventas representaron una caída interanual del 9%, consolidando un semestre negativo para uno de los sectores más sensibles de la economía real.

El fenómeno ocurre mientras el Gobierno nacional prepara una reforma del mercado inmobiliario. Sin embargo, el principal obstáculo parece estar lejos de los cambios regulatorios. El problema vuelve a ser el acceso al financiamiento.

El crédito hipotecario perdió impulso y volvió a enfriar el mercado

Durante 2025 el crédito hipotecario había sido el gran motor de la recuperación inmobiliaria. Ese impulso permitió que las operaciones crecieran cerca del 45% frente a 2024 y devolvió movimiento a un sector que venía golpeado durante varios años. Ese escenario cambió de manera significativa en 2026.

Las tasas de interés más elevadas, la reducción de los plazos de financiamiento y el incremento del valor de las propiedades comenzaron a excluir nuevamente a miles de potenciales compradores. El resultado fue una fuerte desaceleración del crédito hipotecario y, como consecuencia directa, una menor cantidad de escrituras.

Del total de 55.035 operaciones realizadas durante el semestre, apenas 6.913 se concretaron mediante hipotecas. Representan solamente el 12,5% del total y significan una caída del 32,6% respecto de las 10.261 operaciones financiadas registradas durante el mismo período de 2025.

La tendencia incluso se profundizó en junio. Ese mes se firmaron apenas 1.226 escrituras con hipoteca, un desplome cercano al 37% frente al mismo mes del año pasado.

El mercado comienza además a mostrar otro síntoma característico de los ciclos recesivos: los compradores que todavía conservan capacidad financiera llegan con mayor poder de negociación y exigen rebajas para cerrar las operaciones. Del otro lado aparecen propietarios que necesitan vender en un contexto donde la demanda se redujo considerablemente.

Si bien el volumen actual continúa por encima del registrado en varios años posteriores a la crisis hipotecaria de los créditos UVA, el contraste con 2025 resulta evidente. La estabilidad financiera, por sí sola, no alcanzó para sostener la dinámica del sector.

Desde el Colegio de Escribanos bonaerense sostienen que fortalecer el crédito hipotecario será determinante para recuperar niveles de actividad más sólidos y evitar que la desaceleración se transforme en una tendencia prolongada.

La experiencia inmobiliaria vuelve a dejar una enseñanza para la economía argentina. No alcanza con controlar la inflación si el crédito desaparece, las tasas expulsan compradores y el ingreso de las familias pierde capacidad para sostener inversiones de largo plazo. La estabilidad ordena las cuentas. Pero cuando deja de abrir puertas para transformarse en un muro de acceso, hasta el sueño de la casa propia empieza a cotizar fuera del mercado.