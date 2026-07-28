Un incendio consumió colectivos de la empresa San Vicente en su terminal de Longchamps

La madrugada en Longchamps quedó marcada por el resplandor de las llamas y una serie de explosiones que despertaron a los vecinos de la zona. El incendio se desató en la terminal de la empresa de colectivos San Vicente, donde dos unidades de gran porte terminaron completamente destruidas mientras los equipos de emergencia desplegaban un amplio operativo para contener el fuego.

El episodio ocurrió en el predio ubicado entre las calles Vicepresidente Adolfo Alsina, Gobernador Arias y Romanella, a pocos metros de la estación ferroviaria de Longchamps. Quienes viven en las inmediaciones relataron haber escuchado primero fuertes detonaciones, similares a disparos, seguidas por explosiones que comenzaron a producirse dentro de la terminal.

En pocos minutos el incendio ganó intensidad y alcanzó a dos colectivos articulados, conocidos por su doble cuerpo, que sufrieron daños totales antes de que los bomberos lograran controlar el avance de las llamas.

Un amplio operativo para contener el fuego

Ante la magnitud del siniestro, trabajaron en el lugar dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown con el apoyo de efectivos del cuartel de Guernica. El objetivo principal fue evitar que el incendio alcanzara otras unidades estacionadas dentro del predio y controlar el foco ígneo antes de que comprometiera una superficie mayor.

Mientras los bomberos desarrollaban las tareas de extinción, personal policial organizó un perímetro de seguridad para facilitar el operativo y resguardar a quienes circulaban por la zona durante las primeras horas del día.

Hasta el momento no trascendieron las causas que originaron el incendio ni las explosiones previas al avance del fuego. Las pericias serán las que permitan establecer qué ocurrió dentro de la terminal y cómo comenzó un episodio que provocó importantes pérdidas materiales.

Pese a la violencia del siniestro, no se registraron personas heridas, un dato que alivió la preocupación de los vecinos y de quienes trabajan habitualmente en la empresa.

El incendio volvió a mostrar la rápida respuesta de los cuerpos de emergencia frente a situaciones de alta complejidad. También dejó una imagen impactante en una zona de intenso movimiento cotidiano: colectivos reducidos a estructuras calcinadas y un operativo que logró evitar que el fuego se extendiera a otras unidades. Mientras avanza la investigación para determinar el origen del hecho, Longchamps comienza a recuperar la calma después de una madrugada atravesada por explosiones, humo y un despliegue que mantuvo en alerta a todo el barrio.