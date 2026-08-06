La Fiesta Alemana celebrará una jornada solidaria para colaborar con el Hogar María Luisa

Por Florencia Belén Mogno.

La solidaridad y las tradiciones alemanas volverán a unirse en una propuesta destinada a toda la familia. El próximo domingo 9 de agosto se llevará a cabo una nueva edición de la Fiesta Alemana, un encuentro que combinará gastronomía, música y danzas típicas con un fin benéfico. Todo lo recaudado durante la jornada será destinado al Hogar María Luisa, institución que acompaña a niños, niñas y adolescentes.

La actividad comenzará a las 12:30 en el Marienheim, ubicado en Pueyrredón 2092, en Villa Ballester. Los asistentes podrán disfrutar de un menú tradicional alemán y con el show destacado de la banda Polkarock.

Además de la propuesta gastronómica, la celebración ofrecerá espectáculos pensados para toda la familia. El grupo de danzas tradicionales Alle Jung aportará el color de las costumbres alemanas, mientras que la música en vivo sumará un clima festivo para acompañar una jornada que tendrá como principal objetivo colaborar con una causa solidaria.

Una banda que fusiona tradición y rock

Desde su formación en 2012, Polkarock construyó una identidad propia al combinar la música tradicional alemana con la potencia del rock. Esa propuesta le permitió consolidarse dentro de la escena argentina y generar una fuerte conexión con el público, gracias a un estilo que invita a celebrar en cada presentación.

A lo largo de su trayectoria, la banda participó en escenarios destacados como la Oktoberfest de Villa General Belgrano, el PolkarockFest, la Oktoberfest de Blumenau, en Brasil, la BierFest de Uruguay y la Fiesta de la Cerveza de Santa Anita, en Entre Ríos. En cada uno de esos encuentros logró transmitir una impronta caracterizada por la energía, el humor y un espíritu festivo que convoca a personas de todas las edades.

Su participación en la Fiesta Alemana también refleja el compromiso social que el grupo mantiene desde hace años. En esta oportunidad, la banda se sumará de manera solidaria a una iniciativa destinada a colaborar con el Hogar María Luisa, contribuyendo a que la música se convierta en una herramienta para acompañar una causa comunitaria.

Cómo participar de la jornada

La Fiesta Alemana se realizará el domingo 9 de agosto desde las 12:30 en el Marienheim, ubicado en Pueyrredón 2092, Villa Ballester. Quienes deseen asistir pueden adquirir sus entradas de manera anticipada a través de la plataforma de donaciones habilitada por el Hogar María Luisa.

Más allá de la propuesta gastronómica y artística, la jornada buscará reunir a familias y vecinos en un espacio donde la tradición alemana y la solidaridad compartirán un mismo objetivo: brindar apoyo a los niños, niñas y adolescentes que forman parte del Hogar María Luisa.

Fuente fotografías: redes sociales y prensa Polkarock @sgprensaydifusion