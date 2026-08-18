El sueldo se termina el día 20: seis de cada diez argentinos ya no logran cubrir todo el mes

El dato más incómodo para la economía argentina no está en una pantalla de cotizaciones ni en una discusión sobre riesgo país. Está en el calendario. Para el 61% de los consultados por Zentrix, el ingreso disponible para afrontar los gastos habituales alcanza, como máximo, hasta el día 20. El mes tiene diez u once días más, pero el sueldo ya terminó. Otro 24,3% consigue llegar al final sin capacidad de ahorro y apenas 13% puede cubrir sus gastos y guardar algo. Es una radiografía sencilla de un problema complejo: bajar la inflación no equivale, por sí mismo, a recomponer el poder de compra.

La percepción acompaña los números. El 86,1% de los encuestados considera que su salario no le gana a la inflación. Y los datos oficiales ayudan a entender por qué. En mayo los precios aumentaron 2,1%, mientras los salarios privados registrados avanzaron 2%, los públicos nacionales 1,9% y los provinciales apenas 1,4%. La diferencia mensual parece pequeña. Acumulada, deja de serlo.

Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, el salario real cayó 2,9% entre los trabajadores privados registrados, 7,3% entre los empleados públicos nacionales y 3,2% entre los provinciales. Si la comparación se hace contra noviembre de 2023, el deterioro llega a 36,5% para los estatales nacionales, 9,8% para los provinciales y 3,6% para los privados formales. La estabilización nominal llegó mucho antes que la recuperación del bolsillo.

Cuando el sueldo termina antes que el mes

La consecuencia aparece en conductas que ya forman parte de la vida cotidiana. Salvador Femenía, vocero de CAME, advirtió que los adelantos de sueldo se volvieron frecuentes desde mitad de mes. Delfos encontró otra señal: 43% de los argentinos está buscando trabajo, pero una parte de ellos ya tiene ocupación. No busca reemplazarla sino agregar ingresos. El segundo empleo deja de ser una elección y empieza a funcionar como mecanismo para sostener el primero.

El mismo relevamiento de Delfos mostró en abril que 52% no llegaba a fin de mes y otro 31% lo hacía con lo justo. Son estudios distintos y sus porcentajes no deben mezclarse como si fueran una única encuesta, pero describen una misma tensión: el ingreso pierde margen después de pagar lo indispensable.

El deterioro también cambió la estructura laboral. Cerca de 100.000 asalariados privados registrados perdieron su empleo, mientras aumentaron en más de 90.000 los monotributistas. En el Estado nacional, CEPA contabilizó 71.661 puestos menos entre diciembre de 2023 y junio de 2026, una reducción del 21%. Menos empleo estable y más formas individuales de contratación significan también mayor incertidumbre sobre el ingreso del mes siguiente.

IARAF aporta una perspectiva todavía más larga. Al medir desde 2017 la pérdida acumulada de poder adquisitivo, calculó que un asalariado privado formal resignó el equivalente a 16,2 salarios mensuales de aquel poder de compra. Para un empleado público promedio fueron 21,8 salarios. No son sueldos que dejaron de cobrarse: es capacidad de consumo que desapareció durante esos años.

El problema económico aparece entonces bastante lejos de la discusión sobre si la inflación mensual baja unas décimas. Una familia organiza su bienestar con ingresos reales, no con porcentajes aislados. Cuando el sueldo se consume el día 20, desaparecen primero la salida, la ropa, el arreglo de la casa y el ahorro; después aparecen la tarjeta, el adelanto, la billetera virtual, el préstamo familiar o un segundo trabajo. Ese mecanismo también enfría la economía real.