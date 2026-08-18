Soberanía y patria vuelven a ser valores centrales y una mayoría cree que Milei no los representa

Hay movimientos políticos que aparecen primero en las encuestas y otros que las encuestas simplemente llegan a medir cuando ya están circulando por abajo. La reaparición de la soberanía nacional y la defensa de la patria como valores relevantes parece pertenecer al segundo grupo. Y los números empiezan a darle dimensión a algo que hasta hace poco podía despacharse como una impresión de época.

Una encuesta nacional de Zuban Córdoba, realizada entre el 8 y el 10 de agosto sobre 1.200 casos, encontró que 54,1% de los argentinos considera que la soberanía nacional está hoy más presente en la sociedad que antes. Otro 25,8% cree que permanece igual y solamente 17,3% percibe que perdió importancia.

No es exactamente nostalgia por los actos escolares.

La tendencia aparece también cuando se pregunta por la defensa de la patria: 48,3% considera que ganó presencia social, frente a 20,1% que observa un retroceso. Otro 28,1% entiende que permanece igual.

La fotografía resulta todavía más interesante cuando se mira por edad. Entre los mayores de 60 años, 59% observa una recuperación de la soberanía como valor. Pero entre los jóvenes de 16 a 30 años el porcentaje alcanza igualmente un considerable 48,7%. Es decir, el fenómeno no puede explicarse solamente por generaciones educadas bajo una tradición nacional más intensa.

Y hay una particularidad política decisiva: la sociedad percibe que esos valores crecen en ella mientras retroceden en el Gobierno.

El espejo invertido entre la sociedad y el Gobierno

Cuando Zuban Córdoba preguntó por las posiciones y decisiones del Ejecutivo nacional, el resultado cambió de dirección: 65,7% considera que soberanía nacional y defensa de la patria están menos presentes en el Gobierno. Apenas 21% cree que tienen mayor presencia y 11,3% sostiene que permanecen igual.

Ahí aparece el verdadero dato político. Porque ya no estamos solamente ante argentinos que dicen valorar determinados conceptos. Estamos frente a una mayoría que percibe una distancia entre esos valores y la política exterior y nacional del oficialismo.

La discusión encontró además una frase difícil de separar del clima actual. El canciller Pablo Quirno sostuvo recientemente que la soberanía era un concepto anticuado al defender la posición oficial alrededor de la discusión por la extranjerización de tierras. Según el mismo relevamiento, 66,7% se manifestó muy en desacuerdo con esa definición.

La controversia terminó siendo especialmente inoportuna para el Gobierno. El capítulo sobre tierras fue retirado ante la falta de consensos legislativos y la palabra que el oficialismo pretendía relativizar terminó ocupando todavía más espacio en la discusión pública.

Y eso importa porque la soberanía no aparece sola. Se mezcla con debates sobre recursos naturales, Malvinas, propiedad de la tierra, relaciones con Estados Unidos y Gran Bretaña, política exterior y control de activos estratégicos. Temas distintos que empiezan a compartir una misma sensibilidad.

No significa que exista una nueva identidad política nacionalista organizada, mucho menos que quienes comparten esa sensibilidad vayan a votar de la misma manera. Las encuestas no permiten semejante salto. Pero sí muestran que la cuestión nacional recuperó una potencia social que sería bastante imprudente tratar como una reliquia del siglo XX.

La fecha agrega una ironía que nadie necesitó fabricar. A 176 años de la muerte de José de San Martín, mientras el calendario vuelve a hablar del Libertador, una mayoría dice que soberanía y patria recuperan terreno entre los argentinos y, simultáneamente, casi siete de cada diez consideran que retroceden dentro del Gobierno.

San Martín quedó en los billetes, las plazas y los actos escolares. La soberanía, por lo visto, decidió salir nuevamente a la calle.