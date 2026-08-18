Cascallares: “San Martín nos debe unir en la lucha por ser libres”

Con una emotiva ceremonia, el Municipio de Almirante Brown junto instituciones y vecinos del distrito conmemoraron el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General Don José de San Martin.

La plaza San Martín de Adrogué fue, una vez más, escenario de la jornada conmemorativa durante la cual se enaltecieron los valores y la figura del Padre de la Patria.

Durante el sentido encuentro y con el Pabellón Nacional a media asta, las autoridades presentes y representantes de la comunidad depositaron una ofrenda floral al pie del Monumento en honor a nuestro libertador que esta apostado en dicho espacio público.

La interpretación del Himno Nacional Argentino corrió por cuenta de la Banda Militar de "Guardias Nacionales" de la Dirección de Educación Operacional del Ejercito. Y la invocación religiosa estuvo a cargo del Cura Párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Presbitero Oscar Garay.

La emotiva ceremonia contó con la presencia de dlegaciones escolares, instituciones (como la Asociación Cultural Sanmartiniana), vecinos, del intendente interino Juan Fabiani; de la jefa de gabinete municipal Paula Eichel; del titular del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; y de su par del Consejo Escolar, Ezequiel Mars.

Al respecto Mariano Cascallares no solo hizo hincapié en la gesta del Padre de la Patria sino destacó el compromiso del Estado Municipal para mantener vivo su legado “reivindicando su lucha por la libertad de los pueblos”.

Como cada 17 de agosto, el Municipio y las familias de Almirante Brown y todos los argentinos recuerdan las virtudes e ideales de uno de sus proceres más renombrados que falleció un día como este, pero del año 1850.

Un mural, una obra de arte para recodar a Don José

El Municipio de Almirante Brown homenajeó al general Don José de San Martín, al cumplirse hoy el 176° aniversario de su fallecimiento, con un mural ubicado en la localidad de José Mármol donde se enaltece la figura del Padre de la Patria en su emblemático cruce de las Andes.

La obra de arte, llevada a cabo por artistas del distrito en el marco del programa de embellecimiento que promueve la comuna browniana a través del Instituto de las Culturas, está emplazada en la intersección de la avenida San Martín y Saénz Peña.

Los muralistas Tin y Heber Martínez fueron los encargados de pintar al militar y político argentino clave no solo en la independencia de nuestro país.

En el mural se puede observar el retrato de San Martín envuelto en la bandera argentina, el histórico cruce de los Andes y la imagen del libertador en su vejez. Una galería de ilustraciones que muestran a una de las figuras más importantes de la historia de América, en diversos momentos de su vida.

Este año se cumplen 176 años de su paso a la inmortalidad y el Municipio celebra al Padre de la Patria con esta obra que podrá ser apreciada por toda la comunidad.

“Honor y gloria eterna a nuestro libertador el General Don José de San Martín en un nuevo aniversario de su fallecimiento”, expresó Mariano Cascallares, al tiempo que destacó la importancia de mantener vivo su legado.