Lomas renueva veredas para mejorar la circulación peatonal

El Municipio de Lomas de Zamora lleva adelante nuevos frentes de obra destinados a mejorar la infraestructura peatonal y poner en valor distintos sectores del Distrito. Las intervenciones se desarrollan en el marco del programa “Obras de la Comunidad” y tienen como objetivo facilitar la circulación, mejorar la accesibilidad y generar espacios públicos más seguros y cómodos para la comunidad.



En este sentido, continúa la ejecución de un plan que contempla la construcción y renovación de 9.600 metros cuadrados de veredas de hormigón cepillado en diferentes localidades. Las tareas permiten mejorar el estado de las superficies destinadas al tránsito peatonal y acompañar las necesidades de cada barrio a partir de intervenciones concretas sobre el espacio urbano.



En Albertina, los trabajos se desarrollan sobre la calle Virgen de Itatí, entre Homero y Carriego, donde está prevista la ejecución de aproximadamente 2.000 metros cuadrados de nuevas veredas. Actualmente, las cuadrillas se encuentran trabajando en el sector comprendido entre Falucho y Andrés Bello, avanzando con las distintas etapas de la obra.

A su vez, en Lamadrid se encuentra en marcha otro frente sobre la calle Metán. Las tareas se concentran actualmente entre Euskadi y Homero, como parte de un proyecto que contempla más de 1.500 metros cuadrados de veredas de hormigón en un tramo de 7 cuadras comprendido entre Newton y Tavano. La intervención también incluyó la ejecución de la totalidad del frente correspondiente al Centro Integral de Salud (CIS) Lamadrid, ubicado en la intersección con Bustos.

De esta manera, el Gobierno de la Comunidad continúa ampliando y mejorando la infraestructura peatonal en distintos puntos de Lomas de Zamora, con obras que contribuyen a la recuperación y puesta en valor del espacio público y permiten contar con entornos urbanos más accesibles, seguros y funcionales.