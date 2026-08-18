Jorge Sola disertará en la UNLa sobre los “desafíos del mundo del trabajo”, antes de la marcha de la CGT contra la “pandemia de endeudamiento” de las familias trabajadoras

La Universidad Nacional de Lanús (UNLa) será escenario el próximo miércoles 19 de agosto de una charla sobre los “Desafíos del mundo del trabajo”, que tendrá como uno de sus principales expositores a Jorge Sola, cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT). La actividad se desarrollará apenas un día antes de una movilización convocada por la central obrera hacia el Ministerio de Economía para reclamar respuestas frente al creciente endeudamiento de los hogares.

El encuentro comenzará a las 12.30, en el Cine Universitario Tita Merello, y contará también con la participación del rector de la UNLa, Daniel Bozzani, y del padre obispo Marcelo “Maxi” Margni, de la Diócesis de Lanús-Avellaneda.

La moderación estará a cargo de Agustín Balladares, asesor del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La actividad es organizada por la Secretaría General y la Jefatura de Gabinete de la UNLa.

La presencia de Sola permitirá abordar desde una perspectiva sindical los cambios que atraviesa el mundo laboral, en un contexto marcado por la discusión sobre los salarios, el empleo, las transformaciones productivas y las condiciones de vida de los trabajadores.

Una charla en la previa de una movilización

La actividad tendrá además un contexto particular por su cercanía con la agenda que lleva adelante la CGT. Apenas 24 horas después del encuentro en la UNLa, la central obrera marchará hacia el Ministerio de Economía para reclamar medidas frente al crecimiento del endeudamiento de las familias trabajadoras.

La movilización fue confirmada para el jueves 20 de agosto, luego de una reunión de la mesa de conducción de la CGT realizada en la sede de Azopardo 802. Allí los dirigentes analizaron la situación financiera de los hogares y el impacto que tiene el endeudamiento sobre los asalariados.

La central sostiene que alrededor de 5,3 millones de personas atraviesan dificultades para afrontar sus compromisos de pago. Según los informes analizados por la Secretaría de Defensa del Consumidor de la CGT, una parte de esas deudas habría sido contraída incluso para afrontar gastos básicos como alimentos y servicios esenciales.

En ese marco, la marcha buscará reclamar al Gobierno nacional medidas de alivio y políticas destinadas a enfrentar el sobreendeudamiento.

La “pandemia de endeudamiento”

La CGT viene planteando que la combinación entre inflación, pérdida de poder adquisitivo y crédito caro está llevando a cada vez más trabajadores y familias a recurrir a tarjetas de crédito, plataformas financieras, préstamos y otras formas de financiamiento para poder sostener sus gastos cotidianos.

La central calificó este fenómeno como una “pandemia de endeudamiento” y reclama herramientas que permitan aliviar la situación de los hogares.

Entre las medidas que impulsa aparecen la regulación de tasas, la revisión de prácticas consideradas abusivas y programas específicos destinados a recomponer los ingresos de los trabajadores.

En la reunión donde se definió la movilización participaron, entre otros dirigentes, los tres secretarios generales de la CGT: Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo.

La protesta frente al Ministerio de Economía se suma así a una agenda de movilizaciones y reclamos que la central viene desarrollando durante los últimos meses junto con otras organizaciones sindicales y sociales.

Una agenda sindical que llega a la Universidad

La participación de Sola en la UNLa se producirá, de este modo, en medio de una intensa agenda de la CGT vinculada con las condiciones de vida de los trabajadores.

En los últimos meses, la central participó de distintas movilizaciones y actividades en defensa del empleo, los salarios y las condiciones de vida. Entre ellas se encuentra la marcha del 7 de agosto, realizada bajo las consignas “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, además de la movilización contra la denominada Ley de Extranjerización de Tierras.

El encuentro en la Universidad Nacional de Lanús permitirá poner en discusión estas problemáticas desde un espacio académico y universitario, con la participación de representantes del ámbito sindical, universitario y religioso.

La actividad reunirá así a Sola, como referente de la principal central obrera del país; a Bozzani, desde la conducción de la UNLa; y a Margni, desde la Diócesis de Lanús-Avellaneda, con Balladares como moderador.

La charla se realizará el miércoles 19 de agosto a las 12.30 en el Cine Universitario Tita Merello, mientras que al día siguiente la CGT trasladará parte de esos debates a las calles con su movilización hacia Economía. El eje será, en ambos casos, una pregunta central para el presente: cómo enfrentar los desafíos que atraviesa el mundo del trabajo y el deterioro de las condiciones de vida de los sectores trabajadores.