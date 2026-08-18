Cerimedo detenido en Bolivia: el estratega digital de Milei quedó bajo sospecha por un ataque sicario

Fernando Cerimedo pasó en pocas horas del tablero de la comunicación política al expediente policial. El consultor argentino, uno de los nombres fuertes de la estrategia digital que acompañó el ascenso de Javier Milei, fue detenido este martes en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, mientras se disponía a viajar hacia Buenos Aires. La Policía boliviana intenta determinar si tuvo participación en el ataque armado contra Nadia Beller, su expareja, quien recibió tres disparos frente a un hotel.

Los atacantes llegaron vestidos como repartidores, abordaron a Beller y le dispararon a corta distancia. La mujer sobrevivió y permanece bajo atención médica. La investigación fue abierta por tentativa de asesinato y asociación delictuosa, mientras las autoridades reconstruyen la secuencia, los vínculos previos y la posible intervención intelectual o logística de terceros. Por ahora, Cerimedo está detenido como sospechoso y no existe una condena ni una responsabilidad judicial establecida.

El caso ya sería explosivo sin ningún agregado político. Pero Cerimedo no es un consultor cualquiera.

Fue un hombre importante en la campaña presidencial de Milei, especializado en comunicación digital, redes sociales y organización territorial virtual. Reuters lo describe como un estratega digital clave de la campaña libertaria de 2023. También fundó La Derecha Diario y construyó una trayectoria regional vinculada con campañas y estructuras comunicacionales de las nuevas derechas latinoamericanas, como granjas de trolls y demás herramientas.

De la batalla cultural al escándalo internacional

La dimensión política creció todavía más cuando el vicepresidente boliviano Edman Lara confirmó públicamente que Cerimedo trabajaba como asesor personal del presidente Rodrigo Paz y reclamó que el vínculo con el mandatario no le otorgue ningún privilegio frente a la Justicia. El propio gobierno de Paz reconoció que el argentino prestaba asesoramiento al presidente, aunque aclaró que no integraba formalmente la estructura estatal.

Ahí aparece la conexión regional.

Cerimedo había dejado de ocupar un lugar formal cercano al Gobierno argentino, pero su trayectoria siguió ligada al universo político que ayudó a construir. Campañas digitales agresivas, redes de medios partidarios, militancia virtual y circulación de consultores entre distintos países forman parte de una derecha latinoamericana que hace tiempo dejó de funcionar dentro de fronteras nacionales estrictas.

Para Milei, el problema no consiste solamente en explicar cuándo dejó Cerimedo de trabajar con su círculo. Es más incómodo: uno de los hombres asociados públicamente con la maquinaria digital que acompañó su ascenso quedó detenido en otro país dentro de una investigación por un ataque de características mafiosas.

La Justicia boliviana deberá establecer ahora si esa sospecha encuentra pruebas o se desarma. Esa distinción es central. El ataque existió, Beller fue baleada, Cerimedo fue detenido y su vínculo político con Paz está reconocido. Lo que todavía debe probarse es si tuvo alguna participación en la planificación o ejecución del atentado.

También conviene ser precisos con la pena. En Bolivia existen antecedentes en los que la tentativa de feminicidio fue sancionada con 20 años de prisión sin derecho a indulto, pero la calificación jurídica definitiva del caso Beller todavía no está establecida y no corresponde anticipar que esa será necesariamente la pena aplicable a Cerimedo.