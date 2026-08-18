Boom importador: compras de consumo baten récord mientras retrocede la producción argentina

La apertura comercial de Javier Milei ya tiene una fotografía bastante nítida: nunca habían entrado tantos bienes de consumo durante un primer semestre. Entre enero y junio de 2026 Argentina importó productos terminados por US$5.362 millones, récord de la serie, mientras la producción manufacturera permanece 12% debajo de 2023. No es solamente que llegan más productos extranjeros. Lo importante es observar qué entra, qué deja de producirse y qué clase de economía comienza a quedar detrás.

El relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), realizado sobre datos del INDEC y ARCA, muestra que las importaciones de bienes destinados directamente al consumidor crecieron 34,7% frente al primer semestre de 2023. Incluso superaron en 20,7% el anterior máximo de 2018.

Los US$5.362 millones representan además el 15,1% de todas las importaciones argentinas. Es la participación más alta de los últimos 22 años. En doce meses, la factura acumulada por estos productos alcanzó US$11.496 millones.

La apertura también multiplicó a quienes descubrieron el negocio de traer mercadería terminada: hay 33.108 empresas importadoras más que en 2023. En indumentaria, la cantidad de firmas creció 175%; en marroquinería, 144%; y en electrodomésticos, baterías y lámparas, 127%.

Los porcentajes por producto muestran hasta dónde llegó el cambio. Las importaciones de electrodomésticos, baterías y lámparas aumentaron 109,2%; las de ropa, 86,3%; motos, bicicletas y otros vehículos, 67,6%; alimentos, 51,9%; y productos farmacéuticos, 27%.

Entran fideos mientras salen máquinas de producción

El caso de los alimentos rompe además con la idea de una apertura limitada a productos que Argentina no fabrica. Las importaciones de fideos y pastas saltaron 530,8% respecto de 2023. Las de carnes aumentaron 315,2%, aceites y grasas 93,9%, panificados 90,1% y chocolates y golosinas 45,4%.

El problema económico aparece cuando se mira la otra mitad del mostrador. Mientras los bienes terminados avanzaron 34,7%, las importaciones de bienes intermedios, aquellos utilizados para fabricar otros productos, retrocedieron 17,8%. Las compras de piezas y accesorios para bienes de capital cayeron 21,6%. Sumadas, ambas categorías disminuyeron 19,1%.

Es una diferencia fundamental. Importar una heladera terminada y traer componentes para fabricar una heladera no producen el mismo efecto sobre empleo, proveedores, inversión ni valor agregado nacional.

El ejemplo del sector es brutal. Mientras las importaciones de electrodomésticos, baterías y lámparas crecieron 109,2%, la fabricación argentina de electrodomésticos e informática cayó 56,1% contra el primer semestre de 2023. En equipos y aparatos eléctricos, la producción retrocedió 7,1%.

Eso no demuestra por sí mismo prácticas de dumping, que requieren comprobar ventas externas bajo determinadas condiciones de competencia desleal. Sí muestra una presión importadora extraordinaria sobre fábricas y comercios argentinos que deben competir con productos terminados provenientes de estructuras productivas, tributarias y laborales completamente diferentes.

La apertura puede bajar precios, ampliar variedad y obligar a sectores protegidos a competir. Ese es el argumento oficial y tiene racionalidad económica. El problema empieza cuando la competencia exterior crece al mismo tiempo que se achican la producción local, los insumos industriales y la inversión necesaria para mejorar productividad.