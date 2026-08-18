Wilde detenidos persecuciones por robos “escruche”

En el escruche hay una condición que vale casi tanto como una puerta vulnerable: el silencio. La casa tiene que estar sola. Nadie debe encender una luz, asomarse por una ventana ni regresar antes de tiempo. Durante el fin de semana, esa lógica se quebró dos veces en Wilde Oeste y terminó con cuatro hombres detenidos después de operativos realizados por la Policía Bonaerense y la Secretaría de Seguridad de Avellaneda.

El primero de los procedimientos comenzó en la zona de Onsari y Lafuente. Una patrulla advirtió la presencia de un Volkswagen Track que circulaba sin patente y decidió acercarse para identificarlo. Entonces apareció la escena que cambió completamente el sentido del control: los agentes observaron a un hombre que utilizaba una escalera telescópica para ingresar a una propiedad.

El sospechoso, de 25 años, fue interceptado y detenido. Entre sus pertenencias encontraron herramientas que, de acuerdo con la investigación, podían ser utilizadas para forzar accesos y cometer robos en viviendas.

La modalidad investigada es conocida como "escruche". A diferencia de un asalto en el que existe un enfrentamiento directo con las víctimas, quienes operan de esta manera buscan casas momentáneamente deshabitadas. Estudian la oportunidad, ingresan y procuran retirarse antes de que los propietarios descubran lo ocurrido.

Pero el fin de semana todavía guardaba otro episodio.

Otro auto, tres sospechosos y una persecución hacia Monte Chingolo

En un segundo procedimiento, el Comando de Patrullas detectó un Ford Focus sobre el que pesaba un pedido de captura. Cuando los policías intentaron detener su marcha, tres hombres abandonaron el vehículo y escaparon a pie en dirección a Monte Chingolo.

La fuga duró poco. Después de una persecución, los tres sospechosos, de 31, 29 y 42 años, fueron alcanzados y detenidos.

Lo que encontraron los investigadores permitió reconstruir algo más que una corrida improvisada. Entre los elementos secuestrados había herramientas de corte y fuerza, una escalera telescópica, sogas, guantes, pasamontañas, dos mochilas y barretas.

También llevaban clavos conocidos como "miguelitos", elementos diseñados para quedar sobre la calzada y provocar daños en los neumáticos de los vehículos que circulan detrás. Para los investigadores, su presencia resulta particularmente relevante porque pueden utilizarse durante una fuga para dificultar una persecución policial.

La combinación del vehículo con pedido de captura y el conjunto de elementos encontrados convirtió rápidamente el episodio en algo bastante más complejo que la identificación de tres personas que intentaban escapar de un control.

Las primeras averiguaciones ahora apuntan a establecer si los dos procedimientos forman parte de una misma trama. Según la información preliminar, existirían conexiones entre los grupos y los investigadores analizan su posible participación en otros robos contra viviendas.

Ese punto todavía deberá ser probado. Las detenciones permiten avanzar sobre sospechosos concretos, pero no convierten automáticamente cada hecho previo ocurrido en la zona en responsabilidad de los cuatro hombres. Será la investigación la que deberá reconstruir movimientos, vehículos, eventuales comunicaciones y posibles coincidencias con otros episodios.

El escenario, sin embargo, deja una postal bastante precisa de una modalidad que se mueve evitando deliberadamente el contacto con quienes viven detrás de las puertas elegidas. No necesita grandes despliegues. Puede alcanzar con un vehículo, algunas herramientas, una escalera y el cálculo de encontrar una casa vacía.

Esta vez, en Wilde Oeste, hubo algo que salió mal en ese cálculo. Primero apareció una patrulla frente a un auto sin patente. Después otro vehículo llamó la atención de los policías y comenzó una corrida hacia Monte Chingolo. Al terminar el fin de semana quedaron cuatro detenidos y una pregunta que recién empieza a recorrer la investigación: cuántas puertas habían logrado abrir antes de que se cerrara la de la comisaría.