Otermín y Lugones lanzaron una campaña conjunta para prevenir las adicciones

El Municipio de Lomas de Zamora y la diócesis presentaron “Con la droga no se juega”, una iniciativa que articula iglesias, escuelas, clubes, centros de salud y organizaciones barriales para prevenir consumos problemáticos y acompañar a las familias.
 
Región18/08/2026

NOTA 3En la Municipalidad de Lomas de Zamora, el obispo de la diócesis de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones SJ, y el Intendente local, Federico Otermín, presentaron oficialmente la campaña “Con la droga no se juega”, una iniciativa que propone un abordaje conjunto entre el Municipio, instituciones y familias para acompañar a las personas en situación de consumo problemático, así como prevenir adicciones.

Durante la presentación, el obispo destacó el trabajo conjunto, en red, y recordó el llamado del Papa Francisco a “organizar la esperanza”: “Nos habló de organizar la esperanza y realmente ver cómo trabajan y se organizan nuestros referentes, vecinos y vecinas para luchar contra las adicciones, nos da esperanza”, expresó.

Otermin, en tanto, sostuvo que “las adicciones son un problema de salud que afecta a quienes lo sufren, a sus familias y a los demás. (…) Tenemos la voluntad de aunar esfuerzos y, junto a nuestras iglesias, escuelas, centros de salud y clubes de barrio, en cada localidad, poner un granito de arena para defender la dignidad humana y el futuro de nuestros jóvenes”.

La Pastoral Social de la diócesis, junto a Cáritas diocesana y la Acción Católica Argentina, habían impulsado la campaña el año pasado, junto a la Fundación Vida Nueva, entre otras asociaciones políticas e intermedias.

Sebastián Zalimbein, referente de la Pastoral Social, participó de la presentación en el Palacio municipal, junto a Daniela Vilar, ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires; Sol Tischik, jefa de Gabinete, la diputada nacional Natalia Zaracho; el concejal Juan “Chipy” Montaña; Luis Suárez, presidente de la Fundación Vida Nueva, y representantes de la institución Vientos de Libertad y la Unión de Clubes, entre otros.

Luego del encuentro, la Secretaria de Relaciones con la comunidad del Municipio de Lomas, Marina Lesci, manifestó: “Hace tiempo que nos sumamos desde la Unión de Clubes, acompañando a la Pastoral Social y a quienes integran la ´Mesa por la Vida Digna´, para enfrentar este flagelo que corroe a nuestros pibes y pibas en todos los barrios”.

Desde la Fundación Vida Nueva, explicaron que la oficialización de la campaña “reafirma el compromiso de una Iglesia en salida, cercana a la comunidad y comprometida con la prevención, el acompañamiento y la lucha contra las adicciones”.

La campaña “Con la droga no se juega”, cabe recordar, fue lanzada en julio del año pasado en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ). Además de declarar la emergencia en materia de adicciones, la campaña planteó desde un principio “buscar visibilizar el flagelo del consumo (problemático) desde una mirada integral, denunciando las condiciones sociales que permiten que las adicciones se propaguen y remarcando la importancia de que haya políticas públicas que fortalezcan el tejido comunitario, el rol del Estado y las instituciones intermedias como las parroquias, clubes, jardines y centros barriales”.

Este año, en el marco del primer aniversario de la muerte del Papa Francisco, monseñor Lugones había deseado que las parroquias y capillas de la diócesis -San Vicente, Presidente Perón, Almirante Brown, Ezeiza, Esteban Echeverría y Lomas- ofrezcan tiempos y espacio para las charlas de prevención que se ofrecen desde la mesa multisectorial.

 

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