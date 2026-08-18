Brown amplía el Recorrido Cafetero con 2x1 en comercios del distrito

Entre el aroma del café, las tardes de invierno y las mesas que invitan a quedarse un rato más, Almirante Brown propone recorrer 18 rincones de Adrogué, Longchamps, Burzaco, Rafael Calzada y José Mármol con promociones 2x1 y una excusa perfecta para redescubrir el barrio.
Región18/08/2026

NOTA 4El Municipio de Almirante Brown continúa profundizando la tercera edición del "Recorrido Cafetero", una iniciativa que ofrece una promoción de 2x1 en café en distintas cafeterías, bares y comercios gastronómicos del distrito.

 

La propuesta se desarrolla todos los martes y miércoles por la tarde durante el invierno e invita a vecinos y vecinas a disfrutar de una pausa, compartir un café y recorrer los distintos espacios gastronómicos que forman parte de la iniciativa, promoviendo al mismo tiempo el consumo y el comercio local.

 

Actualmente son 18 los comercios adheridos, entre ellos, en la localidad de Longchamps: “Frahel” (H. Yrigoyen N°18.253); “Dal Masetto” (Chiesa N°708); “Sueños de Azúcar” (Belgrano N°1239); “Las Medialunas del Abuelo” (Dr. Chiesa N°588) y “Peca’Fé” (Los Studs N°780).

 

En Adrogué: “Nuevo Tempo” (Mitre Rosales); “Panela” (Rosales N°1568); “The Mitre” (Mitre N°1171); “María Bonita” (Mitre N°1195); “Villa Antares” (Parque Saludable Ramón Carrillo) y “Plaza Esteban” (Plaza Esteban Adrogué N°31).

 

Por su parte, en Burzaco, se encuentran “Vaga” Pizzería (Roca N°1191); Panadería “Bariloche” (E. de Burzaco N°641) y “Complejo Leblon” (Pellegrini N°351).

En Rafael Calzada son “Wicha” (Av. San Martín N°3490) y “La Fama” (Colón N°3185), mientras que en José Mármol: Panadería “La Mouso” (Bynnon N°2233) y “Tentarte Casa de Té” (Manuel Dorrego N°463).

 

Esta importante iniciativa es organizada por la Secretaría de Relaciones con la Comunidad y los comercios del rubro que quieran sumarse pueden comunicarse al 11-6002-9359 para formar parte de las próximas ediciones.

 

“Frente al complejo panorama económico nacional seguimos trabajando para cuidar el bolsillo de nuestros vecinos y, al mismo tiempo, acompañar a nuestros comerciantes y fortalecer el consumo local”, destacó Mariano Cascallares.

 

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