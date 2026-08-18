Brown amplía el Recorrido Cafetero con 2x1 en comercios del distrito

El Municipio de Almirante Brown continúa profundizando la tercera edición del "Recorrido Cafetero", una iniciativa que ofrece una promoción de 2x1 en café en distintas cafeterías, bares y comercios gastronómicos del distrito.

La propuesta se desarrolla todos los martes y miércoles por la tarde durante el invierno e invita a vecinos y vecinas a disfrutar de una pausa, compartir un café y recorrer los distintos espacios gastronómicos que forman parte de la iniciativa, promoviendo al mismo tiempo el consumo y el comercio local.

Actualmente son 18 los comercios adheridos, entre ellos, en la localidad de Longchamps: “Frahel” (H. Yrigoyen N°18.253); “Dal Masetto” (Chiesa N°708); “Sueños de Azúcar” (Belgrano N°1239); “Las Medialunas del Abuelo” (Dr. Chiesa N°588) y “Peca’Fé” (Los Studs N°780).

En Adrogué: “Nuevo Tempo” (Mitre Rosales); “Panela” (Rosales N°1568); “The Mitre” (Mitre N°1171); “María Bonita” (Mitre N°1195); “Villa Antares” (Parque Saludable Ramón Carrillo) y “Plaza Esteban” (Plaza Esteban Adrogué N°31).

Por su parte, en Burzaco, se encuentran “Vaga” Pizzería (Roca N°1191); Panadería “Bariloche” (E. de Burzaco N°641) y “Complejo Leblon” (Pellegrini N°351).

En Rafael Calzada son “Wicha” (Av. San Martín N°3490) y “La Fama” (Colón N°3185), mientras que en José Mármol: Panadería “La Mouso” (Bynnon N°2233) y “Tentarte Casa de Té” (Manuel Dorrego N°463).

Esta importante iniciativa es organizada por la Secretaría de Relaciones con la Comunidad y los comercios del rubro que quieran sumarse pueden comunicarse al 11-6002-9359 para formar parte de las próximas ediciones.

“Frente al complejo panorama económico nacional seguimos trabajando para cuidar el bolsillo de nuestros vecinos y, al mismo tiempo, acompañar a nuestros comerciantes y fortalecer el consumo local”, destacó Mariano Cascallares.