Fernando Gray solicitó a Kicillof que la provincia participe en la licitación de AySA

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, solicitó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) participe como oferente en la licitación para la venta del 90% del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), frente al proceso de privatización impulsado por el Gobierno nacional.
 
Región19/08/2026

WhatsApp Image 2026-08-19 at 08.20.40“Me preocupa que, en caso de privatizarse AySA, no se realicen las obras necesarias para ampliar la cobertura y garantizar el acceso al agua potable y las cloacas a todos los bonaerenses, teniendo en cuenta que las principales inversiones históricamente fueron realizadas por el Estado nacional. Esteban Echeverría todavía necesita infraestructura para acompañar su crecimiento y mejorar las condiciones de vida de miles de familias”, expresó el jefe comunal.

 

AySA presta actualmente el servicio de agua potable a más de 11,4 millones de personas y el de cloacas a más de 9,6 millones, dentro de un área de concesión que comprende 26 municipios de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este contexto, el intendente advierte que una reducción de las inversiones destinadas a ampliar las redes podría postergar el acceso a estos servicios esenciales en los sectores que todavía no cuentan con ellos.

 

Según la presentación realizada por Gray ante el Gobierno provincial, el esquema de inversiones previsto para los primeros diez años de la concesión prioriza el mantenimiento y la renovación de la infraestructura existente por sobre la expansión de las redes. El documento también señala que las principales obras estructurales para ampliar el sistema metropolitano de agua y saneamiento quedarían para etapas posteriores y que la universalización del servicio no está contemplada dentro de los 30 años de concesión.

 

Esta situación tiene particular incidencia en Esteban Echeverría, donde aún se requieren obras para ampliar las redes de agua potable y desagües cloacales y acompañar el crecimiento demográfico y urbano del distrito. De acuerdo con la presentación, la reducción de las metas de expansión podría postergar inversiones necesarias y profundizar las diferencias territoriales en el acceso a estos servicios.

 

Ante este escenario, Gray planteó que la participación de ABSA permitiría a la Provincia de Buenos Aires intervenir en la gestión de un servicio esencial y priorizar la planificación de obras, la ampliación de la cobertura y la universalización del acceso al agua potable y al saneamiento. Por este motivo, solicitó al gobernador que instruya al directorio de la empresa provincial para que se presente en la licitación.

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