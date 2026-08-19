Taller de Automaquillaje en el Sanatorio Modelo Burzaco

El Sanatorio Modelo Burzaco, junto al programa internacional Luzca Bien, Siéntase Mejor (LBSM) de la Cámara Argentina de la Industria de Productos de Higiene Personal, Cosmética y Perfumería (CAPA), llevó adelante el martes 11 de agosto un taller gratuito de automaquillaje destinado a mujeres en tratamiento oncológico. 
Región19/08/2026

12.jpgLa propuesta, reconocida en distintos países, busca brindar un espacio de cuidado personal que fortalezca la autoestima y el estado anímico en un momento sensible de la vida.

 

La actividad se desarrolló en la sala del Servicio de Oncología y Hospital de Día, que fue especialmente ambientada con nuevos adornos y leyendas alusivas. Esta transformación convirtió al espacio habitual de atención médica en un entorno cálido y esperanzador, pensado para recibir y acompañar a las pacientes de una manera distinta.

 

Una jornada emotiva

 

El encuentro, que tuvo una duración de más de dos horas, fue organizado por el Área de Comunicación del sanatorio en colaboración con Gisella Gulli, coordinadora del programa quien, junto a tres talleristas llevaron adelante la jornada con energía, vocación y entusiasmo. Además de técnicas de automaquillaje, se ofrecieron opciones de looks con pañuelos, vinchas con pelo y accesorios para otorgar color o brillo, aportar actitud y luminosidad a cada mujer.

 

En esta oportunidad, las participantes recibieron un kit de maquillaje de primeras marcas donado por la cámara, más un porta cosméticos obsequiado por el sanatorio. Al finalizar, se compartió un servicio de catering con alimentos saludables, diseñado especialmente por la nutricionista del sanatorio para ellas, con un menú variado de opciones dulces y saladas. Al cierre, todas las asistentes se mostraron agradecidas por la experiencia en lo que resultó ser un encuentro cargado de emoción.

El encuentro en las voces de sus protagonistas.

“Durante el tratamiento no perdí cabello, pero sí el vello de las cejas. Gracias a la técnica aprendida en el taller pude volver a verme con cejas, sin tener que esconderlas detrás del flequillo.” Compartió con el grupo una de las participantes.

 

Otros testimonios revelan el impacto positivo y emocional de la experiencia:

“Es un mimo al corazón. Muchas chicas que asistieron (…) se engancharon en este precioso mundo de sentirse bien, les cambió la vida.”  

 

“Una propuesta hermosa que disfruté mucho. Feliz. Gracias.”

 

Una atención humana que prioriza el bienestar de los pacientes

 

El trabajo interdisciplinario por parte de la institución fue clave: el equipo del Hospital de Día, al igual que los  Servicios de Enfermería, Ropería, Atención al Paciente y el equipo médico de Oncología, todos acompañaron activamente la iniciativa, demostrando el compromiso humano que caracteriza al Sanatorio Modelo Burzaco.

 

Esta acción se suma a otras propuestas impulsadas por el sanatorio, como las charlas abiertas a la comunidad, que buscan acercar contenidos sobre salud y bienestar, generando nuevos espacios de encuentro y cuidado integral.

 

Más imágenes de la jornada pueden verse en el Instagram institucional: @sanatoriomodeloburzaco

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