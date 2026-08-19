El ICP presentó RedAcción, una propuesta para pensar y debatir la actualidad

Se trata de un newsletter mensual y gratuito con análisis y contenidos para reflexionar sobre el presente. Puede recibirse por correo electrónico o consultarse en la web.
Actualidad19/08/2026

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El Instituto de Capacitación Política (ICP) lanzó RedAcción, un newsletter mensual de acceso libre que reúne análisis y voces diversas sobre temas de actualidad para aportar herramientas de comprensión del presente y acercar la producción intelectual y académica de la institución a toda la comunidad.

 

“Es un espacio para detener el ruido, para mirar con perspectiva, para entender qué hay detrás de lo que se dice y de lo que se calla; un observatorio crítico”, expresó el presidente del ICP, Sebastián Tangorra.

 

Los primeros artículos ya están disponibles, con aportes de Sebastián Tangorra sobre pensamiento crítico y formación política; Claudio Martínez sobre inteligencia artificial y geopolítica; y Agustina Grasso sobre extranjerización de tierras y soberanía.

 

La edición se completa con artículos de Virginia Fermanelli sobre los clubes de barrio; Sergio Kiernan sobre el escenario político de Brasil; y Carina Carriqueo sobre literatura, identidad y la vigencia del quichua santiagueño.

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